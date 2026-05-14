Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran el neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz

Ambos pidieron ampliar su declaración para dar contexto a los mensajes que incorporó la fiscalía en la última audiencia. Los acusados prestarán testimonio este jueves ante el Tribunal oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona atravesará una jornada clave este jueves, ya que el neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz - ambos imputados en la causa - declararán nuevamente ante el juzgado . ¿El motivo? La incorporación de chats, audios y conversaciones polémicas entre algunos de los acusados por el fallecimiento del ídolo argentino.

“ Diego Maradona se murió por una cuestión cardíaca de hace 20 años”, le dice Díaz a la psiquiatra Agustina Cosachov (otra de las imputadas) en uno de los audios incorporados por la fiscalía. En este contexto y ante el revuelo que se generó por la incorporación de nuevas pruebas, tanto Luque como el psicólogo buscan ampliar su declaración para dar contexto a los mensajes.

Los audios de Díaz buscaban dar tranquilidad tras la muerte del astro argentino y hace menciones directas al tratamiento que recibió Maradona en sus últimos días. “ No es que se murió por algo de la cabeza y fue imprudente externarlo” , agregó el psicólogo en su conversación con Cosachov.

“ Lo del corazón no tenía nada que ver con lo de la cabeza , nos lo dijo Luque. No le diste algún medicamento que lo pudo haber matado. Estamos limpios”, aseguraba el imputado ante la preocupación del entorno días después del fallecimiento del jugador de fútbol.

Como respuesta, la psiquiatra respondió en otro mensaje: "El tipo tuvo un paro. Tenía una miocardiopatía desde hace años. Fue impredecible”.

Cosachov y Díaz no fueron los únicos que se contactaron luego del fallecimiento. La fiscalía - encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Irribarren - también incorporó como prueba contactos entre el cardiólogo, Oscar Franco y Luque.

cosachov.png Cosachov, otra de las mencionadas en los mensajes incorporados por la fiscalía.

Antes de reflejar las conversaciones, Franco había declarado como testigo en el proceso judicial. Durante su testimonio, señaló que Luque se desempeñaba como médico de cabecera del exfutbolista y que era quien concentraba las decisiones vinculadas a estudios médicos y seguimiento clínico. Según explicó, el neurocirujano le había comunicado que los análisis realizados en la Clínica Olivos se encontraban “dentro de parámetros normales”, motivo por el cual entendía que no era necesario avanzar con evaluaciones más profundas.

El cardiólogo sostuvo que había recomendado realizar controles cardiológicos más exhaustivos —entre ellos una perfusión miocárdica y una cámara gamma— debido a que Maradona presentaba antecedentes de hipertensión y era considerado un paciente de riesgo. Sin embargo, aseguró que esa posibilidad fue descartada por Luque. “No se hizo por decisión del médico a cargo”, declaró Franco ante el tribunal.

De acuerdo con el profesional, Luque argumentaba que Diego no toleraba permanecer demasiado tiempo internado y que, con los resultados disponibles hasta ese momento, no veía necesario profundizar los estudios.

Parte de esos planteos quedaron respaldados por una serie de chats leídos durante la audiencia por el fiscal Patricio Ferrari Irribarren. Tras la difusión de esos intercambios, Luque solicitó ampliar nuevamente su declaración. Lo mismo ocurrió con Díaz luego de que se reprodujeran audios vinculados a la psiquiatra Cosachov.

La jornada de este jueves también incluirá finalmente la declaración de Mario Schiter, médico cercano a Maradona que había sido citado inicialmente para el martes pero cuya exposición había quedado pendiente.

Schiter ya había cuestionado en el juicio anterior —que terminó siendo anulado— las condiciones de la internación domiciliaria en la que murió el ex capitán de la selección argentina.