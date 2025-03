Juicio por la muerte de Diego Maradona: el mensaje de las hijas antes de su llegada a Tribunales

Ambas hijas compartieron mensajes en sus cuentas de Instagram por medio de stories. Dalma compartió una foto de su padre en el campo, bajo el mensaje: "Llegó el día, este partido no lo vas a jugar solo #justicia ", fue el texto que plasmó la mayor de las hijas fruto del matrimonio con Claudia Villafañe .

Dalma aseguró que ella y Giannina no podrán estar presentes en el juicio hasta que declaren: “Creo que hasta que nosotras no declaremos no podemos presenciarlo. Una vez que declarás, sí, y a partir de ahí podemos participar del juicio”.