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27 de agosto 2026 - 15:52

Fernando Cerimedo: la Justicia lo intimó a pagar una deuda millonaria con un banco y ordenó inhibir sus bienes

ámbito.com | Vanesa Petrillo
Por Vanesa Petrillo

Es en el marco de un reclamo. La deuda asciende a $70 millones, pero con intereses ese monto se duplicaría.

La Justicia intimó a Cerimedo a pagar una deuda millonaria con un banco.

La Justicia intimó a Cerimedo a pagar una deuda millonaria con un banco.

La Justicia Comercial intimó al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, y a la empresa Numen Publicidad y Sondeos SRL (vinculada a Cerimedo) a pagar una deuda reclamada por el Banco Galicia y ordenó además la inhibición general de bienes de ambos demandados.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Comercial N°14, Secretaría N°27. Es en el expediente “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. c/ Numen Publicidad y Sondeos S.R.L. y otro s/ ejecutivo”

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La causa todavía no es una sentencia definitiva sobre la existencia y monto final de la deuda: se trata de una ejecución judicial iniciada por el Banco Galicia, en la que el juzgado ya ordenó la intimación de pago y una “medida cautelar” sobre los bienes de los demandados.

El juez Pablo Frick ordenó librar un mandamiento requiriéndose al deudor al pago de los 70 millones de pesos de capital, además de una suma similar estimada provisoriamente para cubrir intereses y costas.

Cerimedo está detenido en Bolivia desde el 18 de agosto y esta acusado en una investigación por intento de feminicidio contra su expareja boliviana, la abogada Nadia Beller, además de otra causa por presunto enriquecimiento ilícito

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