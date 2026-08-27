Desde la cárcel, Fernando Cerimedo aseguró: "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz"

El argentino reconoció haber colaborado con Rodrigo Paz, pero aseguró que nunca tuvo autorización para representar al Gobierno ni a la familia presidencial.

El argentino Fernando Cerimedo envió este jueves un mensaje desde la cárcel de Bolivia donde permanece detenido y confirmó que fue colaborador del presidente Rodrigo Paz , aunque negó haber tenido autorización o poder para actuar en nombre del Gobierno, del mandatario o de su familia.

En una carta difundida por sus abogados, Cerimedo sostuvo: "Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar" . Además, afirmó que "las mentiras y chismes no constituyen hechos" y negó haber participado de "negociados" en representación de Paz o de la primera dama.

El mensaje se conoció un día después de que el presidente boliviano negara públicamente que Cerimedo tuviera autorización para representarlo a él, a su gestión o a su familia. El argentino, por su parte, vinculó el escándalo con una "situación personal que no pude manejar" , en referencia a la denuncia formulada por Nadia Beller , y separó ese episodio de las acusaciones de corrupción.

Cerimedo también sostuvo que las denuncias de corrupción tienen su origen en sectores interesados en conservar el "pozo" dejado por "los 20 años del evismo" . Al finalizar su mensaje, prometió: "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz" .

Cerimedo, imputado por intento de feminicidio, enriquecimiento ilícito y violencia intrafamiliar, prometió que "pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz".

La carta fue difundida luego de que Paz rompiera el silencio sobre el caso mediante un video publicado en redes sociales. El mandatario afirmó: "El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia" .

Paz también aseguró que "nunca hubo un contrato de trabajo, nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar con ministros, viceministros, delegados presidenciales". Sin embargo, reconoció que Cerimedo, a quien definió como un "estratega de reconocimiento mundial", colaboró durante su campaña de segunda vuelta y en los comienzos de su gestión.

El presidente Paz negó que Cerimedo tuviera autorización para representarlo a él, a su gestión o a su familia, aclarando que colaboró en campaña e inicio de gestión. @Rodrigo_PazP

El Presidente aclaró que la presencia de Cerimedo en Bolivia no era la que necesitaban para trabajar y defendió además a su esposa, María Elena Urquidi, frente a las versiones que la vinculan con el escándalo. "Tengo una esposa que ha sido intachable, somos familias de valores cristianos, que sigue creyendo en la patria", afirmó, y cuestionó los intentos de afectar su imagen al remarcar que "el escándalo no es una prueba".

Cerimedo permanece detenido desde el 18 de agosto, cuando fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru mientras intentaba abordar un vuelo. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz de la Sierra lo imputó por el ataque a tiros contra Beller, ocurrido el 17 de agosto frente a un hotel de esa ciudad, y calificó el hecho como feminicidio en grado de tentativa.

Según la hipótesis de los investigadores, Cerimedo habría coordinado a distancia el ataque después de enterarse de que Beller, de 33 años, cursaba un embarazo de cuatro semanas.

A esta investigación se suman otras dos causas abiertas contra el argentino en Bolivia: una por presunto enriquecimiento ilícito y otra por violencia intrafamiliar. Además, existe un expediente en el departamento de Beni relacionado con la autorización de vuelos de aeronaves con sustancias controladas.