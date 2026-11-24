Fin de año 2026: cuáles son los feriados de diciembre y el día no laborable que hace un fin de semana XXL + Agregar ámbito en









El calendario del último mes del año combina descansos obligatorios, una jornada con fines turísticos y días hábiles previos a las Fiestas en los que la actividad varía según cada sector.

El último mes del año concentra el cierre del calendario laboral y comercial antes del inicio de las vacaciones de verano. Depositphotos

Con diciembre cada vez más cerca, el esquema oficial de descansos define cómo se organizarán las jornadas laborales, las compras y los traslados de cierre de año en todo el país. El calendario contempla dos feriados nacionales inamovibles, un día no laborable turístico y fechas festivas con reglas diferenciadas entre el ámbito público y el privado.

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A cuatro semanas de las celebraciones de fin de año, la atención se concentra en el mapa de días libres que ordena los balances laborales, las reuniones familiares y las posibles escapadas. Saber qué días son hábiles, no laborables o feriados permite anticipar el funcionamiento de cada actividad durante todo el mes.

Magnific Fin de semana XXL: lunes 7 y martes 8 de diciembre feriado El último descanso extendido de cuatro días consecutivos tendrá lugar durante la segunda semana del mes, uniendo el sábado 5 y el domingo 6 con dos jornadas especiales en el inicio de la semana laboral:

Lunes 7 de diciembre : Fue designado como día no laborable con fines turísticos para fomentar los viajes internos. Al no tener carácter de feriado, en el sector privado queda a criterio de cada empleador otorgar el día libre o convocar a trabajar de forma habitual.

: Fue designado como para fomentar los viajes internos. Al no tener carácter de feriado, en el sector privado queda a criterio de cada empleador otorgar el día libre o convocar a trabajar de forma habitual. Martes 8 de diciembre: Se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, fecha religiosa que marca tradicionalmente el inicio del armado navideño en los hogares. Es un feriado nacional inamovible, por lo que rige el descanso obligatorio y quienes presten servicios deben percibir la remuneración prevista por ley para los feriados. Cuándo cae 24 y 25 de diciembre: ¿son los dos días feriados? En 2026, la celebración de Navidad permitirá encadenar tres días seguidos de descanso hacia el cierre de la semana, aunque la legislación vigente traza una diferencia legal entre la víspera y el día festivo:

Jueves 24 de diciembre (Nochebuena) : Es un día hábil común . En el ámbito privado se trabaja normalmente, aunque muchas empresas optan por reducir el horario o dar la tarde libre por decisión propia. En el sector público, el Gobierno suele decretar asueto administrativo.

: Es un . En el ámbito privado se trabaja normalmente, aunque muchas empresas optan por reducir el horario o dar la tarde libre por decisión propia. En el sector público, el Gobierno suele decretar asueto administrativo. Viernes 25 de diciembre (Navidad): Es un feriado nacional inamovible que se suma al sábado 26 y al domingo 27 para conformar un fin de semana largo. Quienes deban cubrir turnos durante ese viernes tienen derecho a cobrar el 100 % de recargo sobre su jornada habitual. Magnific Quiénes trabajan el 31 de diciembre Al igual que en Nochebuena, el jueves 31 de diciembre no figura como feriado ni como día no laborable en la Ley de Contrato de Trabajo. Por ese motivo, la actividad funciona como una jornada laboral ordinaria y se divide según las reglas de cada actividad:

Comercio, industria y servicios : Operan con normalidad. Si bien distintos comercios y firmas privadas acortan el turno para facilitar los preparativos familiares, no existe obligación legal de cerrar ni corresponde abonar doble jornada.

: Operan con normalidad. Si bien distintos comercios y firmas privadas acortan el turno para facilitar los preparativos familiares, no existe obligación legal de cerrar ni corresponde abonar doble jornada. Bancos y entidades financieras : Atienden en su horario habitual al quedar excluidos de los asuetos estatales, salvo que el Banco Central disponga una medida excepcional sobre la fecha.

: Atienden en su horario habitual al quedar excluidos de los asuetos estatales, salvo que el Banco Central disponga una medida excepcional sobre la fecha. Administración pública : Los gobiernos nacional, provinciales y municipales suelen otorgar asueto total o desde el mediodía, manteniendo guardias mínimas para prestaciones esenciales.

: Los gobiernos nacional, provinciales y municipales suelen otorgar asueto total o desde el mediodía, manteniendo guardias mínimas para prestaciones esenciales. Convenios colectivos especiales: Ciertos gremios cuentan con el día libre por acuerdo sectorial, como ocurre con los encargados de edificios nucleados en SUTERH, quienes tienen asueto el 31 y cobran la jornada como feriado si deben trabajar. El descanso generalizado llega recién el viernes 1° de enero de 2027, feriado nacional inamovible por Año Nuevo en el que permanecen cerrados bancos, oficinas públicas, supermercados y grandes centros comerciales.

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