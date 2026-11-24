Los bancos participaron de las primeras transacciones de un sistema que permite transferir participaciones en oro y utilizarlas como garantía sin trasladar físicamente los lingotes. El mercado del oro digital podría alcanzar los u$s170.000 millones para 2031.

La iniciativa se desarrolla en Londres, uno de los principales centros mundiales de negociación de metales preciosos.

El mercado internacional del oro avanza hacia una transformación de su infraestructura financiera . J.P. Morgan, HSBC y StoneX Group realizaron en Londres las primeras operaciones con participaciones digitales respaldadas por oro físico , en el marco de un programa piloto impulsado por el Consejo Mundial del Oro (World Gold Council).

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La iniciativa busca modernizar la negociación y liquidación del metal precioso, al permitir que las instituciones financieras transfieran derechos de propiedad sobre lingotes almacenados en bóvedas y los utilicen como garantía, sin necesidad de movilizar físicamente los activos.

El mecanismo, denominado Pooled Gold Interests (PGI), o Intereses Mancomunados en Oro, representa una innovación para uno de los principales mercados financieros del mundo. Su objetivo es ampliar las posibilidades de utilización del oro dentro del sistema financiero internacional, especialmente en operaciones de financiamiento respaldadas por activos.

El proyecto se encuentra en una etapa experimental y todavía enfrenta desafíos regulatorios y de gobernanza antes de una eventual adopción a gran escala.

A diferencia del esquema tradicional, el mecanismo permite dividir los derechos de propiedad sobre lingotes físicos en participaciones que pueden transferirse y liquidarse electrónicamente entre las instituciones participantes. De esta manera, los bancos podrían utilizar esas tenencias como garantía para distintas operaciones financieras sin necesidad de vender el metal ni trasladarlo entre bóvedas.

El proyecto se encuentra en una etapa experimental y todavía enfrenta desafíos regulatorios

Actualmente, buena parte del mercado mayorista de oro de Londres funciona mediante cuentas de oro no asignado. Bajo ese sistema, los inversores poseen un derecho contractual frente a una entidad financiera, pero no necesariamente la propiedad de lingotes específicos.

Aunque esta modalidad facilita las operaciones y reduce determinados costos, también implica una exposición a la solvencia del banco custodio y presenta limitaciones para utilizar directamente las posiciones como garantía financiera.

El nuevo modelo busca complementar esa estructura, combinando la transferencia electrónica de participaciones con derechos vinculados al oro físico custodiado. Desde el Consejo Mundial del Oro aclararon que el objetivo no es reemplazar las operaciones tradicionales, sino incorporar una alternativa que permita aprovechar con mayor eficiencia las tenencias existentes.

Un mercado que mueve más de u$s160.000 millones diarios

La iniciativa se desarrolla en Londres, uno de los principales centros mundiales de negociación de metales preciosos. Según estimaciones del Consejo Mundial del Oro, el volumen diario promedio de operaciones con oro en ese mercado superó los u$s160.000 millones durante 2025.

Asimismo, más del 90% de las operaciones mayoristas extrabursátiles con metales preciosos se liquidan mediante cuentas no asignadas, un esquema que las entidades participantes buscan complementar con nuevas herramientas.

La posibilidad de transferir electrónicamente participaciones sobre oro físico podría facilitar su utilización como garantía y mejorar la liquidez de las posiciones existentes.

Para las instituciones financieras, el principal atractivo consiste en ampliar los usos de un activo tradicionalmente considerado refugio de valor, sin modificar necesariamente su custodia física.

El mercado del oro digital podría alcanzar los u$s170.000 millones en 2031

El desarrollo de nuevos instrumentos respaldados por metales preciosos también se vincula con el crecimiento de la digitalización de activos financieros. De acuerdo con un informe elaborado por el Consejo Mundial del Oro y Boston Consulting Group, publicado en octubre de 2026, el mercado del oro digital podría alcanzar entre u$s160.000 millones y u$s170.000 millones hacia 2031.

Las estimaciones parten de un mercado actual valuado entre u$s45.000 millones y u$s55.000 millones, lo que implicaría un crecimiento anual cercano al 27%, según el escenario proyectado.

El documento también señala que las operaciones al contado con oro tokenizado superaron los u$s90.000 millones durante el primer trimestre de 2026, por encima del volumen registrado durante todo 2025.

La expansión de estos instrumentos refleja el interés de las instituciones financieras por incorporar activos tradicionales a nuevas plataformas de negociación y liquidación.

En ese proceso, HSBC ya cuenta con antecedentes en la digitalización del metal. En 2023 lanzó una plataforma basada en tecnología blockchain para clientes institucionales y, posteriormente, incorporó productos de inversión en oro tokenizado para inversores minoristas en Hong Kong.

Los desafíos regulatorios para el oro digital

Pese a los avances, el programa piloto todavía debe resolver aspectos vinculados con su funcionamiento y reconocimiento legal. Uno de los principales desafíos consiste en definir cómo se protegerán los derechos de propiedad sobre las participaciones digitales y qué tratamiento recibirán en caso de insolvencia de una entidad intermediaria.

El Consejo Mundial del Oro mantiene conversaciones con los reguladores británicos para avanzar en un marco que permita utilizar el metal precioso como garantía financiera bajo condiciones jurídicas claras.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) también analiza el desarrollo de nuevas infraestructuras para el mercado del oro, en un contexto de creciente interés por la tokenización de activos.

La implementación definitiva dependerá del reconocimiento regulatorio, los costos operativos y el nivel de adopción por parte de bancos e instituciones financieras.

Por el momento, las primeras transacciones de J.P. Morgan, HSBC y StoneX constituyen una prueba del funcionamiento de un modelo que busca modernizar el mercado del oro, al facilitar su transferencia y ampliar sus posibilidades de utilización dentro del sistema financiero.