La serie "División Palermo" obtuvó el Premio Emmy Internacional a Mejor Comedia por su segunda temporada + Agregar ámbito en









La serie de Netflix, creada por Santiago Korovsky, ya había recibido el mismo galardón tras su primera temporada.

"División Palermo" obtuvo su segundo premio Emmy.

La serie argentina División Palermo se alzó con el premio a Mejor Serie de Comedia en la 54.ª edición de los Premios Emmy Internacionales, que se entregaron el lunes por la noche en Manhattan. Por su parte la serie francesa Caréme fue galardonada como Mejor Serie Dramática.

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La serie de Netflix, creada por Santiago Korovsky, ya había recibido el mismo galardón tras su primera temporada. Entre los nominados argentinos también se encontraba como actor protagónico Ricardo Darín (El Eternauta) y Memen (Prime Video) a Mejor serie Dramática.

View this post on Instagram Presentados por Michael Urie, dos veces nominado al premio Emmy en horario estelar por Shrinking, la gala anunció a los ganadores en 16 categorías, elegidos entre 64 nominados de 22 países. El Reino Unido se llevó la mayor cantidad de premios, con nueve trofeos.

Entre los demás ganadores de esta noche se encuentran el británico Bobby Schofield por Unforgivable, que recibió el premio a Mejor Actor, y la belga Mona Mina Leon por Holy Sh!t, que recibió el premio a Mejor Actriz.

Ganadores a los Emmy Internacional SERIE DRAMÁTICA – Caréme / VVZ / Shine Fiction / Apple TV, Francia

MEJOR ACTRIZ – Mona Mina Leon en Holy Sh!t – Fobic Films / Streamz, Bélgica

MEJOR ACTOR – Bobby Schofield, Unforgivable – LA Productions, Reino Unido

SERIE DE COMEDIA – División Palermo – Temporada 2 [ Escuadrón Comunitario ] – K&S Films / Netflix, Argentina

PELÍCULA PARA TELEVISIÓN / MINISERIE – Prisoner 951 – Dancing Ledge Productions para la BBC, Reino Unido

DOCUMENTAL – Louis Theroux: The Settlers – Mindhouse Productions, Reino Unido

PROGRAMACIÓN ARTÍSTICA – Der Talentierte Mr. F [ El talentoso Sr. F ], Alemania

SERIES CORTAS – De Klas Van 2000 [ La generación del 2000 ], Bélgica

NOTICIAS – 24 horas en la zona de peligro – Sky News, Reino Unido

ACTUALIDAD – Exposure: Rompiendo filas: Dentro de la guerra de Israel – Zandland / ITV, Reino Unido

DOCUMENTAL DEPORTIVO – El Gran Premio de Philipstown Wirecar – Giant Films, Sudáfrica

ENTRETENIMIENTO SIN GUIÓN – Educating Yorkshire – Temporada 2 – TwoFour, Reino Unido

ANIMACIÓN INFANTIL – La boda del espantapájaros – Magic Light Pictures, Reino Unido

INFANTIL: ACCIÓN REAL – Dexter Procter: El doctor de 10 años – Terrible Productions / Various Artists Limited, Reino Unido

INFANTIL: DOCUMENTAL Y ENTRETENIMIENTO – Horrible Science – Lion Television, Reino Unido

TELENOVELA – Leyla , Ay Yapim, Turquía

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