La transformación de la industria mundial obliga a los grandes fabricantes a revisar sus estrategias. Las declaraciones de un importante ejecutivo dejaron al descubierto uno de los mayores desafíos del sector.

Durante décadas, la trayectoria, el reconocimiento internacional y la identidad de marca fueron algunas de las principales ventajas competitivas de las grandes automotrices . Sin embargo, el avance de los fabricantes chinos está poniendo en discusión el verdadero peso de esos atributos en un mercado cada vez más condicionado por la tecnología y la electrificación.

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Una muestra de esta transformación quedó reflejada en las recientes declaraciones de Iván Espinosa, presidente y CEO mundial de Nissan , quien cuestionó la capacidad de diferenciación de las compañías asiáticas.

“Todos los coches chinos se parecen entre sí. No tienen ese legado ni esa identidad”, afirmó el ejecutivo en declaraciones recogidas por el diario británico Financial Times.

Pero detrás de sus palabras aparece una contradicción que trasciende a la compañía japonesa: mientras cuestiona a sus competidores chinos, Nissan necesita aprovechar las capacidades tecnológicas e industriales de ese país para recuperar terreno .

Los números explican parte de esa preocupación. Durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026, comprendido entre abril y septiembre, las ventas de Nissan en China retrocedieron un 15% interanual.

Los números explican parte de esa preocupación. Durante el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026, comprendido entre abril y septiembre, las ventas de Nissan en China retrocedieron un 15% interanual.

Además, la automotriz redujo sus previsiones de comercialización mundial, que pasaron de los 3,15 millones de vehículos estimados inicialmente a un rango de entre 2,97 y 3 millones de unidades.

De competir contra China a convertirla en un aliado estratégico

Lejos de reducir su presencia industrial en el gigante asiático, Nissan busca utilizar sus operaciones en ese mercado como una plataforma para ampliar su negocio internacional.

La compañía proyecta pasar de exportar dos modelos a dos mercados a comercializar cinco vehículos en 12 agrupaciones de mercados internacionales, aprovechando su capacidad productiva en China.

En paralelo, acelera el desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, entre los que aparecen propuestas como el Nissan N7 y el NX8, concebidas inicialmente para responder a las demandas de los consumidores chinos.

La estrategia forma parte del programa de recuperación Re, mediante el cual la automotriz pretende mejorar su rentabilidad, ajustar sus estructuras productivas y recuperar competitividad.

El propio Espinosa reconoció otra dificultad: los consumidores todavía identifican a Nissan principalmente como un fabricante de vehículos con motores de combustión, una percepción que necesita modificar.

El escenario refleja un cambio profundo en la distribución del poder dentro de la industria automotriz. China dejó de ser únicamente un mercado atractivo para vender vehículos y se convirtió en un centro de desarrollo tecnológico y producción con alcance internacional.

Para las automotrices históricas, el desafío ya no consiste solamente en defender su participación comercial, sino en determinar cuánto vale su legado frente a competidores capaces de ofrecer innovación, electrificación y precios competitivos.

La historia de una marca puede seguir siendo una ventaja, pero difícilmente alcance por sí sola para garantizar su futuro.