Sigue el clima primaveral en Buenos Aires: cuándo vuelven las lluvias

Este martes tendrá buenas condiciones climáticas, con un cielo ligeramente nublado para la madrugada y mañana, y pasará a algo nublado en la tarde y noche, junto a temperaturas de entre 16 y 23 grados.

Aunque el fin de semana largo estuvo marcado por las lluvias fuertes y tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) , esta nueva semana arrancó con un clima agradable . Sin embargo, ya empieza a asomarse el regreso de las precipitaciones mucho antes de lo previsto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al igual que el lunes, este martes tendrá buenas condiciones climáticas, con un cielo ligeramente nublado para la madrugada y mañana, y pasará a algo nublado en la tarde y noche, junto a temperaturas de entre 16 y 23 grados , de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

De la misma manera, el miércoles se anticipa una jornada con cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado en la noche, acompañado de una mínima de 15 grados y una máxima de 25 , donde se hará sentir el ascenso térmico.

Por su parte, el jueves también tendría buen clima, en sintonía con los días previos, y sería la jornada más calurosa de la semana , con cielo entre mayor y parcialmente nublado, y marcas térmicas de 17 grados de mínima y 27 de máxima.

Cuando vuelven las lluvias al AMBA

El SMN no presenta pronósticos de lluvia en su extendido, por lo que indicaría que el viernes se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y un leve descenso de las temperaturas, que rondarán entre 16 y 23 grados.

Sin embargo, el sitio especializado Meteored sí tiene pronósticos de precipitaciones durante la semana. El portal marca 40% de probabilidades de "lluvia débil" para este viernes 17 de octubre.

Si bien, ni el organismo nacional ni el meteorológico prevé hasta ahora lluvias o tormentas para el próximo fin de semana, con el correr de los días podría cambiar el pronóstico.