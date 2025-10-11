A la espera de la ciclogénesis: cuándo podría llover en el AMBA y cómo seguirá el clima en el resto del país







Tras la espera de la ciclogénesis, el AMBA espera una jornada pasada por agua. El SMN emitió alerta por tormentas y lluvias para diversos puntos del país.

Este fin de semana se espera la llegada del agua. Mariano Fuchila

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado con probabilidades de tormentas, luego del anuncio de la llegada de la ciclogénesis. A la par, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por la llegada del agua y fuertes vientos para 12 provincias.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA Este sábado, la jornada tendría un cielo mayormente nublado y con probabilidades de tormentas fuertes en la noche. Las marcas estarán entre 16 y 28 grados.

La inestabilidad se mantendría el domingo, con pronóstico del SMN de chaparrones en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche. Se esperan 14 de mínima y 18 de máxima.

Para el lunes, la jornada tendrá un cielo mayormente nublado en las primeras horas, y parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.

Sábado con calor intenso en el norte argentino, y la llegada de lluvias y tormentas de variada intensidad a distintos puntos del centro del país.



Rigen multiples alertas este fin de semana.



Más infohttps://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/Njkv7W7tC0 — Meteored.com.ar (@MeteoredAR) October 11, 2025

Alerta por tormentas, lluvias, vientos y Zonda Rige una alerta por tormentas para gran parte de la provincia de Buenos Aires, norte de Entre Ríos y Santa Fe, y sur de La Pampa. Allí se espera actividad con "abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional" y ráfagas mayores a los 60 km/h. Los valores acumulados estarían entre los 20 y 50 mm.

Seguidamente, se esperan lluvias para el sur de PBA y el centro-este de Río Negro, con valores estimados entre 15 y 30 mm.

Por su parte, los vientos estarán presentes en el centro del país y más: La Pampa, Mendoza, San Juan - que a la vez sufrirá Zonda de 35 y 50 km/h-, Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. Las velocidades esperan son entre 50 y 70 km/h para la cordillera y para el resto de entre 35 y 50 km/h.