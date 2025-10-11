El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado con probabilidades de tormentas, luego del anuncio de la llegada de la ciclogénesis. A la par, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por la llegada del agua y fuertes vientos para 12 provincias.
A la espera de la ciclogénesis: cuándo podría llover en el AMBA y cómo seguirá el clima en el resto del país
Tras la espera de la ciclogénesis, el AMBA espera una jornada pasada por agua. El SMN emitió alerta por tormentas y lluvias para diversos puntos del país.
-
Alerta por ciclogénesis para el fin de semana largo: cuándo llega al AMBA
-
Alerta por la Niña: una anomalía en el mar puede aumentar el riesgo de sequía
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
Este sábado, la jornada tendría un cielo mayormente nublado y con probabilidades de tormentas fuertes en la noche. Las marcas estarán entre 16 y 28 grados.
La inestabilidad se mantendría el domingo, con pronóstico del SMN de chaparrones en la madrugada y mañana, pasando a lluvias aisladas en la tarde y noche. Se esperan 14 de mínima y 18 de máxima.
Para el lunes, la jornada tendrá un cielo mayormente nublado en las primeras horas, y parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.
Alerta por tormentas, lluvias, vientos y Zonda
Rige una alerta por tormentas para gran parte de la provincia de Buenos Aires, norte de Entre Ríos y Santa Fe, y sur de La Pampa. Allí se espera actividad con "abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional" y ráfagas mayores a los 60 km/h. Los valores acumulados estarían entre los 20 y 50 mm.
Seguidamente, se esperan lluvias para el sur de PBA y el centro-este de Río Negro, con valores estimados entre 15 y 30 mm.
Por su parte, los vientos estarán presentes en el centro del país y más: La Pampa, Mendoza, San Juan - que a la vez sufrirá Zonda de 35 y 50 km/h-, Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. Las velocidades esperan son entre 50 y 70 km/h para la cordillera y para el resto de entre 35 y 50 km/h.
Dejá tu comentario