Alerta meteorológica por ciclogénesis para el fin de semana largo: cuándo llega al AMBA y cómo seguirá el clima

El AMBA encara una jornada calurosa pero con cielo nublado. El SMN emitió diversas alertas para este fin de semana por varios fenómenos en puntos distribuidos del país.

Este viernes la mínima es de 16 grados y se esperan lluvias el fin de semana.

Tras una semana de sol y altas temperaturas, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mostrará un cambio para el fin de semana largo a la espera de una nueva ciclogénesis . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) destacó una jornada nublada pero con una mínima superior a los 15 grados.

En un contexto de variabilidad meteorológica, se espera el avance y profundización del ciclón extratropical para el sábado y el domingo, con lluvias intensas en el centro-sur de la provincia en paralelo a CABA .

Este viernes las marcas se encuentran entre los 16 y 29 grados según el SMN, pero con cielo mayormente nublado para el resto del día. Para el sábado, el tiempo seguirá nublado y con variaciones entre los 18 y 27 grados .

No obstante, las condiciones podrían empeorar por la noche, con posibilidad de entre el 10% y el 40% , de tormentas aisladas . Sin embargo, se espera una mayor inestabilidad para el domingo , por la presencia de tormentas y chaparrones. Además, las marcas se ubicarían entre los 15 y 19 grados.

#MeteoredConnection El sábado habrá fuertes lluvias y tormentas moviéndose por el país. @ChGaravaglia nos cuenta los riesgos principales asociados, según las zonas . Informe completo: https://t.co/G7E0fXlBm4 pic.twitter.com/C0HdlFv8LG

El meteorólogo Christian Garavaglia explicó que algunas localidades afectadas podrían ser Bahía Blanca, Tres Arroyos, Tandil y buena parte de los balnearios de la Costa Atlántica se verán afectados por el ingreso del frente frío.

Además de las lluvias, otro factor que se suma es el viento, que soplará primero desde el este y luego desde el sur durante el fin de semana, con posibles ráfagas mayores a los 50 km/h, complicando aún más la situación en las próximas jornadas.

Cómo estará el clima en el resto del país este fin de semana

De acuerdo con el sitio Meteored, se espera fuertes calores en el norte, sobre todo entre el viernes y el sábado con máximas superiores a 30°C, con registros que pueden alcanzar los 40°C.

Además, regiones como La Pampa, sur de Córdoba, San Luis y el este de Mendoza también sufrirán vientos del sur de gran intensidad, producto de la acción trasera del sistema de baja presión.

Aunque estas provincias no serán epicentro de lluvias copiosas, se prevé que el viento alcance velocidades sostenidas de 35 a 50 km/h, con ráfagas que rondarán los 75 km/h.

Además, el SMN emitió alertas amarillas desde este viernes para Tierra del Fuego, Santa Cruz, norte de Neuquén, sur y norte mendocino y norte de San Juan. Además, el oeste de Chubut tiene una advertencia por lluvias.

Las alertas amarillas correspondientes al sábado son por viento y tormentas. El primer caso aplica para Tierra del Fuego, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja y San Juan, donde en algunos sitios será por viento Zonda específicamente. En el suroeste bonaerense la alerta es por tormenta.

Con el avance del día domingo, las condiciones meteorológicas irán exhibiendo una mejoría general de oeste a este en el centro del país. No obstante, se mantendrá activa una alerta amarilla por tormentas en Misiones, Corrientes, el este de Formosa, el sur de Chaco y el norte de Entre Ríos.