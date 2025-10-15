La Libertad Avanza: el "triángulo de hierro" enfría apertura del Gabinete al PRO

Nuevas críticas desde las Fuerzas del Cielo a Mauricio Macri por su apoyo a Hillary Clinton y a la agenda 2030. Francos y Werthein, en la mira de Washington.

Rechazo de Karina Milei y veto de Santiago Caputo . La apertura del gabinete de Javier Milei al PRO de Mauricio Macri volvió a quedar a la deriva en el "triángulo de hierro" de La Libertad Avanza , donde calibran distintos escenarios electorales para definir si conservan el purismo libertario o si acatan el pedido de Washington de reforzar la gobernabilidad sumando nuevos espacios al staff del gobierno.

Tras la fallida bilateral y el polémico almuerzo de trabajo entre la comitiva de Milei y el equipo de trabajo de Donald Trump, desde la agrupación las Fuerzas del Cielo que responde a Caputo , el principal asesor presidencial, salieron a rechazar una integración del PRO al Gabinete. Fue en el streaming La Misa que conduce Daniel Parisini, conocido en las redes como Gordo Dan, donde se criticó el apoyo que Macri le había dado durante su presidencia a Hillary Clinton en la elección donde la candidata demócrata cayó derrotada ante Trump .

"Basta de viejos demócratas que no representan la ideología del Presidente y no ganaron las elecciones. Apoyan la agenda 2030 y no tiene nada que ver con las ideas de nuestro gobierno", fue la queja del dirigente e influencer libertario que reporta a Santiago Caputo y que, en el show del Movistar Arena, fue uno de los encargados de custodiar a Milei hasta el escenario donde cantó temas de Gilda y Sandro, y le pidió al electorado que haga un nuevo esfuerzo en la semana previa a su viaje a Washington para negociar un salvataje financiero para el país.

Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las "midterms" (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y…

El pataleo de Parisini no solo apuntaba a Macri sino también al canciller Gerardo Werthein, a quien internamente cuestionan en la LLA por su cercanía a la dirigencia del partido demócrata en Estados Unidos y lo responsabilizan por la presunta falta de información que tenia Trump sobre las elecciones de medio termino en Argentina y sus fallidas declaraciones de apoyo a la Argentina en el almuerzo de este martes en la Casa Blanca.

El PRO, entregado

Caputo, que viajó a Estados Unidos con Milei y es uno de los encargados del backdoor en la relación con Washington, propicia un acercamiento de la Casa Rosada al pelotón de gobernadores que integran Provincias Unidas. Un giro pragmático teniendo en cuenta que el PRO ya está entregado, vota casi de manera automática todas las iniciativas de La Libertad Avanza en el Congreso y resignó incluso su marca electoral y color de boleta para fusionar a candidatos como Diego Santilli o Guillermo Montentegro en las boletas libertarias.

Por ahora en Provincias Unidas no están dispuestos a integrarse a un staff de gobierno de La Libertad Avanza en descomposición, plagado de internas y con un jefe de gabinete vacilado de poder y acorralado por una moción de censura en el Congreso y su nutrida agenda de encuentros con funcionarios y empresarios de China cuestionada por Estados Unidos y por sectores internos de la propia gestión libertaria.

De hecho gobernadores como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martin Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) e Ignacio Torres (Chubut) presentan en sus provincias su propia oferta electoral enfrentada no solo a las listas de la Libertad Avanza sino también la kirchnerismo. Lo mismo ocurre en la Ciudad de Buenos Aires donde apoyan la candidatura de Martin Lousteau, principal adversario de la alianza de LLA-PRO, quien hoy encabezara un acto de Provincias Unidas en el microestadio de Obras en el barrio porteño de Núñez.

Cálculos en La Libertad Avanza

Finalmente, la apertura o no del Gabinete dependerá del resultado electoral. Una derrota contundente de La Libertad Avanza a nivel nacional, por mas de 10 puntos, podría incluso derivar en el desembarco de Santiago Caputo como nuevo jefe de gabinete con apoyo de Washington y también de la liga de mandatarios provinciales para sostener la gobernabilidad hasta el final del mandato de Milei. En cambio, un escenario de empate o una derrota digna por menos de 5 puntos le daría aire al Presidente para sostener a su propio staff libertario sin tener que ceder demasiadas posiciones ante los gobernadores ni tampoco ante el PRO de Mauricio Macri. "El gobierno tiene que gobernar con gente afín a la ideología del Presidente", bramó anoche Parisini, brazo de Santiago Caputo en los canales de streaming.

Milei recibió dos veces en Olivos a Macri luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires donde la alianza LLA-PRO debutó con una derrota por mas de 14 puntos ante el peronismo de Axel Kicillof. Sin embargo, no hubo foto del tenso encuentro donde el Presidente no se habría mostrado demasiado dispuesto a recoger las sugerencias del jefe del PRO. De hecho, en la ultima cumbre del partido amarillo, Macri aseguró que el oficialismo pretende “una posición dominante”, pero que desde su espacio la idea siempre es “ayudarlos a gobernar”.