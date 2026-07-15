Una por una, todas las finales que jugó la Selección argentina en los mundiales y cómo le fue

Luego de la victoria ante Inglaterra, el conjunto Albiceleste se aseguró su séptima final en la cita mundialistas con historial igualado. Será la tercera participación en los últimos cuatro posibles.

La Selección argentina le ganó 2 a 1 a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y se clasificó a la séptima final de su historia. Del otro lado está España , quienes vienen de vencer por 2 a 0 a Francia y esperan la definición del domingo para intentar conseguir su segunda estrella.

Hasta el registro del domingo, la Albiceleste ganó tres finales y perdió la misma cantidad, por lo que la final ante La Roja dictaminará si el historial terminará positivo o negativo. Por otro lado, de los últimos cuatro certámenes mundialistas la Albiceleste consiguió llegar a la última instancia en tres de ellos: en Brasil 2014, en Qatar 2022 y, ahora, en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La primera oportunidad se dio en Uruguay 1930, el primer Mundial disputado en la historia, la cual terminó perdiendo en manos de la anfitriona por 4 a 2 , en un verdadero partidazo. La Albiceleste comenzó ganando 2 a 1 con goles de Carlos Peucelle y Guillermo Stábile, pero la Celeste se redimió en el segundo tiempo y se llevó el título.

La segunda final se dio 48 años después y le trajo algo de alegría al pueblo argentino, que estaba viviendo uno de los momentos más oscuros de su historia. En Argentina 1978, la selección nacional venció a Países Bajos por 3 a 1, con goles de Ricardo Bertoni y Mario Alberto Kempes, por duplicado. De esta forma, consiguieron el primer trofeo de su historia, en un contexto de tensión política.

Dos mundiales después, en México 1986, la historia se repitió y la Albiceleste consiguió su segunda estrella. Ese certamen, tan recordado por el partido ante Inglaterra en cuartos de final y los dos goles históricos de Diego Armando Maradona, se culminó al ganarle la final por 3 a 2 a Alemania con goles de José Luis Brown, Jorge Brown y Jorge Valdano.

El festejo de Maradona en el partido ante Inglaterra.

Cuatro años más tarde, en Italia 1990, la Selección buscaba el bicampeonato y estuvo a tan solo un paso de lograrlo. En la final se volvió a enfrentar ante Alemania, pero esta vez el resultado no acompañó. Luego de disputarse un partido muy cerrado, Andreas Brehme metió el gol de penal para los alemanes al minuto 85.

La próxima generación que pudo ver a la Selección argentina llegar a una final fue la que creció con Lionel Messi. El capitán tuvo un rendimiento destacado en la fase de grupos de Brasil 2014 y en la fase eliminatoria le allanó el camino a sus compañeros. Finalmente, el mismo rival de las últimas dos finales, Alemania, volvió a aparecer. En un partido con ciertas polémicas, Mario Gotze metió el 1 a 0 en el alargue y le dio la cuarta estrella al combinado alemán.

La sexta, y última final, que jugó Argentina fue en Qatar 2022. El recuerdo más reciente por todos los hinchas luego de salir campeones en un partido que fue más allá de lo épico ante la Selección francesa. Un partido que estaba controlado por la Albiceleste, con goles de Messi y de Ángel Di María, se dio vuelta después de un doblete de Kylian Mbappé en el minuto 80. Luego, en el alargue, Messi se encargó de adelantar al conjunto nacional por 3 a 2, pero Mbappé volvió a aparecer para poner el empate final. Posteriormente, Emiliano “El Dibu” Martínez brilló en los penales y la Selección se consagró campeona del mundo por tercera vez en su historia.