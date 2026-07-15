Después de 36 años, Argentina volvió a ganarle a una selección campeona del mundo en los 90 minutos + Agregar ámbito en









Luego de la cardíaca victoria contra Inglaterra, la selección de Lionel Scaloni volvió a ganarle a un campeón del mundo en el tiempo regular , después de 3 décadas y un lustro.

La Albiceleste volvió a imponerse sobre un campeón del mundo en los 90 minutos después de 36 años y jugará otra definición frente a España.

Argentina consiguió este miércoles una de sus victorias más resonantes de toda su historia, al vencer a Inglaterra por dos tanto contra uno, con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. Además de la histórica clasificación a dos finales consecutivas, la Albiceleste volvió a ganarle a un campeón del mundo en los 90' minutos luego de 36 años.

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La última vez que la Selección le había ganado a un equipo con una copa del mundo en el tiempo regular fue contra Brasil en Italia 1990, con un gol agónico de Claudio Paul Cannigia, luego de un pase para la historia de Diego Maradona.

Si bien el equipo tricampeón del mundo - que va por la cuarta estrella - eliminó a varios campeones de mundiales, no había podido sacar ventaja sin pasar por el alargue y por los penales.

El uno por uno, los enfrentamientos entre Argentina y otros campeones del mundo, en los últimos 32 años La selección no logró ganarle a ninguna campeona en EEUU 1994. En Francia 1998 eliminó a Inglaterra, luego de un empate 2 a 2 en el tiempo regular, con goles de Gabriel Batistuta (6' penal) y Javier Zanetti (45+1') y Alan Shearer (9' penal) y Michael Owen (16'). En el olvidable Corea y Japón de 2002, la selección cayó contra la selección de los tres leones (0-1) y quedó tempranamente afuera de la copa, al irse en fase de grupos.

En 2006, el equipo que dirigía José Pekerman empató con Países Bajos en fase de grupos (0 a 0) y cayó en los penales con la anfitriona Alemania, tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular.

Al mundial siguiente, en Sudáfrica 2010, Argentina se cruzó otra vez con Alemania en cuartos de final, pero perdió terriblemente por 4 a 0. En Brasil 2014, el equipo de Alejandra Sabella enfrentó otra vez solo a una campeona mundial, Alemania, y cayó en alargue con el recordado gol de Mario Gotze. En Rusia 2018 solo enfrentó a Francia, y perdió 4 a 3 por los octavos de final, quedando tempranamente afuera. Y por último, el recordado Qatar 2022, el equipo de Lionel Scaloni le ganó a Francia en los penales, después de un espectacular 3 a 3. Ahora, en Nueva Jersey, Nueva York, la selección vuelve a jugar una final contra una campeona del mundo, esta vez, contra España, este próximo domingo.