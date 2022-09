Causa "Teto Medina": cómo sigue la causa y qué le dijo al fiscal sobre la organización

Asimismo, recordó que fue convocado para brindar charlas motivacionales y empiezan a sacarle fotos con los chicos en recuperación. “Ahí empecé y encontré una manera de hacer mi tratamiento dando charlas en comunidades terapéuticas, de hecho, trabajo en 15 aproximadamente”, remarcó, quien todo el contenido audiovisual solía publicarlo en la red social TikTok.

Medina agrega en la declaración que a La Razón de Vivir acudía “solamente los martes de 11 a 5 de la tarde; mis tareas a cumplir eran charlas motivacionales cuando llegaba, almuerzo Facebook Live donde los chicos contaban sus experiencias a las 3 de la tarde. A las 5 me iba”.

Y aseguró: “No conozco Córdoba, fui dos veces a casa 2 de La Razón de Vivir. Casa 1 no conozco”. De hecho, afirmó: “Desconozco el funcionamiento de la casa, pero todas estas acusaciones no me constan porque no vi ninguna”.

“He hecho algún viaje con Néstor Zelaya y Jorge Basilico, hemos viajado a Casilda Santa Fe, a Villa María Córdoba y Concordia Entre Ríos. En esos viajes daba charlas. De hecho, la última fue declarada de interés municipal en Concordia”, explicó sobre su rol en dichos viajes.

Y reconoció: “Lo que siento es que estoy acá por tiktokero, por subir videos, por lo que yo siempre quise hacer, que es subir videos para visualizar la recuperación”.

Por último y en cuanto a su rol dentro de la organización, Medina explicó que “al ser tan mediático, me contacta todo el mundo. Me ponen en mis redes que hay personas que se drogan y necesitan ayuda. Yo derivo a SEDRONAR, Razón de Vivir y otras comunidades. Por cada derivación yo cobraba 2 mil quinientos pesos, era como un simbólico. A esa comunidad y también a las otras”.

Cómo sigue la causa

Los detenidos, que fueron trasladados a las 7.30 del viernes a la fiscalía de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming dependiente de los Tribunales de Quilmes, donde permanecieron hasta cerca de las 18 y fueron trasladados nuevamente a la Comisaría Primera de Berazategui, seguirán detenidos tal como informaron fuentes judiciales.

En ese marco, los defensores de los detenidos se quejaron de que no se les permitía "ver el expediente" e incluso se retiraron del lugar tras adelantar que irían a hablar con el Procurador General de la provincia "para hacerle saber lo que sucede".

A su vez, la defensa de Medina minimizó su rol en la trama como supuesto reclutador.

La causa que investiga al centro de rehabilitación “La razón de vivir” cómo posible secta que esclavizaba gente y los torturaba con distintos castigos físicos, cuenta con una importante cantidad de pruebas. Entre ellas, se destacan una serie de testimonios de víctimas y mensajes de WhatsApp enviados entre los miembros de la organización.