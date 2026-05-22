Aumento en la Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo cobrar el pago extra en mayo y cuáles son los montos de junio + Agregar ámbito en









Así se distribuyen los valores de las prestaciones y los bonos de ayuda que otorga el organismo mensualmente a sus afiliados.

El organismo actualizó una prestación que estaba estancada hace dos años en el mismo valor.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una actualización para la Tarjeta Alimentar durante mayo de 2026. El organismo comenzó con la acreditación de un pago adicional para los titulares alcanzados por el programa alimentario luego de la oficialización del incremento dispuesto por el Ministerio de Capital Humano.

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La medida quedó establecida a través de la Resolución 161/2026. El nuevo esquema marca el primer aumento de la Tarjeta Alimentar en dos años y modifica los valores que perciben las familias beneficiarias. Los titulares alcanzados por el programa recibirán durante mayo un monto extra correspondiente a la diferencia entre los valores anteriores y las nuevas escalas. ANSES depositará ese adicional de manera automática junto con la prestación habitual.

tarjeta alimentar.jpg La Tarjeta Alimentar de ANSES aumenta un 100% en febrero 2024. Quiénes reciben el pago extra de la Tarjeta Alimentar en mayo ANSES habilitó el pago extraordinario para distintos grupos que forman parte de la asistencia alimentaria. El adicional aparece detallado bajo un concepto separado dentro de la plataforma Mi ANSES.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con menores de hasta 14 años integran el grupo que accede al refuerzo económico. El organismo acreditará el plus de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) también cobrarán el monto extraordinario correspondiente a la actualización. El beneficio alcanza a quienes ya perciben esa prestación social.

Las madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) forman parte del esquema de asistencia contemplado por ANSES. El organismo incluirá el adicional dentro del calendario habitual de pagos. El cronograma de acreditación para AUH y Tarjeta Alimentar se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad. Las fechas de mayo quedaron distribuidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 1: martes 19 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 4: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 5: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 6: martes 26 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 29 de mayo tarjeta-alimentar.jpg Cuáles son los montos del plus de mayo por el retroactivo El aumento dispuesto para la Tarjeta Alimentar incluye una diferencia retroactiva correspondiente al nuevo valor definido para el programa. ANSES liquida ese monto excepcional durante mayo con el siguiente esquema: familias con un hijo: $20.000

familias con dos hijos: $31.363

familias con tres o más hijos: $41.363 El Ministerio de Capital Humano estableció esos valores como parte del nuevo esquema de asistencia alimentaria. La actualización modifica el piso de ingresos destinado a la compra de alimentos y productos esenciales. tarjeta alimentar.jpeg Montos confirmados de la Tarjeta Alimentar para junio 2026 ANSES aplicará desde junio los nuevos valores permanentes de la Tarjeta Alimentar. El programa contará con escalas unificadas según la cantidad de hijos por grupo familiar: familias con un hijo y las titulares de la Asignación por Embarazo percibirán $72.250 mensuales (ese monto reemplazará al valor anterior de la prestación alimentaria)

mensuales (ese monto reemplazará al valor anterior de la prestación alimentaria) hogares con dos hijos pasarán a cobrar $113.299. El nuevo importe quedará incorporado dentro de las liquidaciones mensuales de ANSES

El nuevo importe quedará incorporado dentro de las liquidaciones mensuales de ANSES familias con tres o más hijos recibirán $149.425 desde junio de 2026. Ese mismo valor corresponderá a las madres de siete hijos o más que perciben una Pensión No Contributiva El Gobierno nacional mantendrá la acreditación automática del beneficio para quienes cumplan con las condiciones establecidas por ANSES. El organismo continuará con el esquema de pagos asociado a AUH, AUE y Pensiones No Contributivas incluidas dentro del programa alimentario.