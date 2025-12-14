Alerta por tormentas, lluvias y fuertes vientos con descenso abrupto de las temperaturas tras el extremo calor: cómo seguirá el clima en el AMBA y el resto del país + Seguir en









El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico del tiempo para el cierre del fin de semana, con malas condicines del tiempo. Cómo seguira el clima en los próximos días.

Descenso abrupto de la temperatura y lluvias, el pronóstico para este domingo. Mariano Fuchila

El pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense indica que este domingo habrá malas condiciones del clima, con inestabilidad. Tras varias jornadas de calor extremo, se esperan un cambio rotundo con tormentas, lluvias y viento de acuerdo a las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). hoy 14 de diciembre el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

Además, se prevé una abundante caída de agua en cortos períodos, con valores de precipitación acumulada que oscilarán entre 30 y 70 mm, . Es importante que los habitantes de CABA tomen precauciones ante estas condiciones climáticas adversas, ya que podrían afectar la seguridad y el normal desarrollo de actividades en la ciudad.

De acuerdo al parte del SMN, el clima en esta ciudad de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73% y la visibilidad sería regular.

lluvia clima 2022 buenos aires.jpg Un domingo con malas condiciones del clima. Clima: pronóstico del tiempo para el AMBA El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Para el lunes, el pronóstico extendido para el AMBA indica lluvia ligera el 15 de diciembre con temperaturas entre 17° y 27° y alta humedad del 90%. A lo largo del día, se prevén nubes y un aumento de temperatura con mejoras paulatinas, alcanzando 26° por la tarde. En tanto, el martes se espera un cambio a cielo claro con temperaturas de 18° a 25°. Para el miércoles, ya con mejores condiciones, continuará con cielo claro y temperaturas de hasta 29°, mientras que el jueves se prevén nubes dispersas.

Mariano Fuchila