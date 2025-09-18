Franja de Gaza: la cifra de palestinos muertos supera los 65.000 tras la ofensiva de Israel

Además, el número de heridos es superior a los 165.000. El último ataque israelí terminó con la vida de 98 ciudadanos de Palestina.

Las autoridades sanitarias de Gaza informaron este miércoles que el número de palestinos muertos desde el inicio de la guerra con Israel , el 7 de octubre de 2023, ascendió a más de 65.000 personas . La actualización se conoció después de que el ejército israelí iniciara el martes una ofensiva terrestre , lo que obligó a miles de personas a huir del principal núcleo urbano del enclave.

Según los reportes oficiales, en las últimas 24 horas se registraron 98 cadáveres y 385 heridos ingresados en los hospitales locales. En ese mismo período, murieron siete trabajadores humanitarios y otros 87 resultaron heridos.

En total, desde que comenzó el conflicto, se contabilizaron 65.062 fallecidos y 165.697 heridos , de acuerdo con los datos oficiales.

La crisis alimentaria también agravó el panorama. En la última jornada, cuatro personas murieron por hambre y desnutrición, lo que elevó a 432 la cifra de víctimas vinculadas a la escasez de alimentos, entre ellos 146 niños , precisaron las autoridades.

Frente a este escenario, el académico de la Universidad Kutahya Dumlupinar, Baris Adibelli, sostuvo que a la población palestina “sólo se les dan dos opciones: huir o enfrentarse a la muerte”, según publicó la agencia Xinhua.

Por su parte, Baris Doster, docente de la Universidad de Mármara en Estambul, advirtió que “las acciones de Israel en Líbano, Palestina, su guerra de 12 días con Irán y su creciente influencia en Siria ya dejaron a la región en una situación muy inestable, y esta nueva ofensiva agravará las tensiones”.

En ese sentido, señaló que el ataque israelí sobre la Ciudad de Gaza amenaza con profundizar aún más la desestabilización en Medio Oriente.

Israel comete genocidio en Gaza, concluyó una investigación de la ONU

Israel comete genocidio en Gaza, denunció la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas que presentó un informe en el que también responsabilizó a altos cargos israelíes, como el primer ministro, Benjamín Netanyahu, por "incitar" a cometer estos actos.

Ante las acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó categóricamente el documento, al que calificó de "distorsionado y falso".

La Comisión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El grupo de investigación basó sus conclusiones en "pesquisas exhaustivas" sobre lo ocurrido en Gaza durante los últimos 2 años.

"Al matar, causar lesiones graves a la integridad física o mental, someter deliberadamente a condiciones de vida que hayan de acarrear la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad, las autoridades y las fuerzas israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948", amplió la denuncia.