La Asamblea Nacional francesa aprobó el presupuesto de seguridad social 2026 tras sobresaltos en el gobierno de Emmanuel Macron

El proyecto de ley aprobado incluye la suspensión de la impopular reforma de las pensiones, por 247 votos a favor y 234 en contra. Ahora, el primer ministro, Sébastien Lecornu, busca que se apruebe el presupuesto general del Estado antes de fin de año.

Los diputados franceses de la Asamblea Nacional aprobaron el presupuesto de la seguridad social para 2026 y evitaron la crisis política de manera momentánea. Ahora, el primer ministro, Sébastien Lecornu, lucha para que se apruebe el presupuesto general del Estado antes de fin de año.

El proyecto de ley aprobado incluye la suspensión de la impopular reforma de las pensiones, por 247 votos a favor y 234 en contra. De esta manera, volverá al Senado antes de regresar a la Asamblea.

"Aprobar un presupuesto será difícil, quizá incluso más que en las últimas semanas", dijo Lecornu en un comunicado en las redes sociales tras la votación.

Sébastien Lecornu Emmanuel Macron El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu junto a Emmanuel Macron. El presupuesto de la seguridad social para 2026 La seguridad social representa más del 40% del gasto público total de Francia, y cubre prestaciones sociales, asistencia médica y pensiones.

Lecornu había advirtido la semana pasada que el rechazo generaría un déficit de hasta 30.000 millones de euros, prácticamente el doble de los 17.000 millones del proyecto de ley original. De esta manera, se pondría en peligro todo el presupuesto del sector público para 2025.

El Gobierno de Lecornu pretende reducir el déficit presupuestario de Francia, que ya es uno de los mayores de Europa, a menos del 5% del PIB el próximo año. Sin embargo, no tiene mayoría en el Parlamento y a pesar de que su batalla por ganarse el apoyo de los socialistas resultó exitosa, alejó a sus aliados centristas y conservadores. "Este es un presupuesto que sin duda permitirá al Gobierno y a Emmanuel Macron durar un poco más, pero llevará a Francia a un muro de ladrillos", dijo Bruno Retailleau, líder del conservador Los Republicanos. Estas batallas presupuestarias se intensificaron desde que Macron perdió su mayoría en las elecciones anticipadas del año pasado.

