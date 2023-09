Fuerte cruce de Galperín con un usuario que lo acusó de evasor

Marcos Galperín , fundador de Mercado Libre , protagonizó un duro cruce con una usuaria que lo acusó de evasor en la red social X . "Si sos Peroncho y celebras 'combatir al capital' después cuando el capital se va, no lloriquees porque 'se la fugaron' o porque 'no pagan impuestos'", escribió el empresario.

"A ver tontín, yo no evado nada, en ningún lado. Si sos Peroncho y celebrás 'combatir al capital' después cuando el capital se va, no lloriquees porque 'se la fugaron' o porque 'no pagan impuestos'. Festejen que ganaron y se fue el capital, no? O sos esquizofrénico?", retrucó el fundador de Mercado Libre.

Por el momento, el cruce terminó con una breve frase de la usuaria que se enfrentó a Galperín: "No proyectes tus problemas mentales, evasor".