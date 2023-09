Marcos Galperín: "No volvería a vivir en la Argentina"

Marcos Galperín , fundador de Mercado Libre aseguró que "no volvería a vivir en la Argentina, independientemente de quién gane". Así lo comentó en diálogo con el diario chileno El Mercurio.

El empresario de 51 años se mudó a la República Oriental en 2002 , experiencia que interrumpió durante el mandato de Mauricio Macri, cuando volvió a radicarse en el país. En 2019, retornó a Montevideo. Respecto a los años que lo tuvieron de regreso en el país, explicó: "Lamentablemente, uno toma decisiones que afectan a la familia y a los hijos, y después no son fáciles de deshacer, entonces, uno no pude andarse cambiando de un día para otro".

"Si bien Argentina y Uruguay tienen muchas cosas en común, tienen muchas cosas distintas también, así que la respuesta es no, no volvería a vivir en Argentina independientemente de quién gane", sostuvo. Además, consultado sobre si le gusta Javier Milei, se limitó a responder: "No más".