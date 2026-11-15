Alarma en Remedios de Escalada por una denuncia de escape de gas a tres cuadras de la explosión + Agregar ámbito en









El aviso se originó tras detectar burbujas en un medidor durante una prueba casera con detergente. Intervinieron efectivos policiales y Defensa Civil, y algunas familias dejaron sus casas de manera preventiva.

Nueva alarma por gas en Remedios de Escalada: evacuaron a vecinos tras detectar una posible fuga.

Una nueva sospecha de pérdida de gas encendió la preocupación este domingo en Remedios de Escalada, partido de Lanús, donde residentes de una cuadra alertaron sobre una posible filtración en un medidor y debieron salir de sus viviendas por precaución. La situación ocurrió a pocos metros de la zona donde el viernes una explosión provocó la muerte de una persona y dejó 30 heridos, siete de ellos de gravedad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El aviso se produjo después de que un vecino realizara una prueba con detergente sobre un medidor y observara la aparición de pequeñas burbujas, una señal que despertó sospechas sobre una posible pérdida. A partir de ese hallazgo, los residentes volvieron a comunicarse con Metrogas para informar lo sucedido y solicitar asistencia.

"Hicieron la prueba con el detergente y salía burbuja, así que llamamos y nos dijeron que evacuemos", contó una vecina en diálogo con C5N. Personal policial y de Defensa Civil se acercó al sector para intervenir ante la denuncia.

La situación generó todavía más inquietud entre quienes viven en el barrio, que continúan afectados por las consecuencias del estallido anterior. "No podemos vivir con este miedo, con esta inseguridad, no sabemos si nos va a explotar una casa, un negocio", manifestó otro residente.

Remedios de Escalada, en alerta por una denuncia de gas a tres cuadras de la explosión. El antecedente de la explosión en Remedios de Escalada El viernes, una explosión seguida de un incendio sacudió el centro comercial de Remedios de Escalada, en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. El siniestro dejó una persona fallecida y 30 heridas, siete de ellas de gravedad, según el balance informado por el Municipio de Lanús.

De acuerdo con la investigación, el incidente comenzó cuando una máquina tuneladora utilizada durante trabajos de renovación de la red de gas dañó una cañería de distribución. La rotura provocó una fuga que posteriormente derivó en una explosión y un incendio de grandes dimensiones. Tras varias horas de trabajo, Metrogas logró interrumpir el suministro que alimentaba el escape y los Bomberos pudieron extinguir las llamas durante la madrugada del sábado. Sin embargo, los daños materiales fueron importantes y numerosas familias tuvieron que abandonar sus hogares. A dos días de la tragedia, el barrio todavía atravesaba restricciones y tareas de evaluación de los inmuebles afectados. Además, la nueva denuncia volvió a poner en alerta a los residentes, que reclaman respuestas y garantías de seguridad antes de retomar su vida cotidiana.

Temas Lanús

explosión

Incendio