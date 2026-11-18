Las llamas comenzaron en una zona de difícil acceso y obligaron a cerrar los ingresos por la ruta y las escaleras. No hubo heridos ni daños materiales.

El cerro San Bernardo es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Salta y recibe visitantes durante todo el año.

Un incendio de pastizales en una ladera del cerro San Bernardo, uno de los puntos turísticos más concurridos de la capital salteña, movilizó este martes a bomberos y equipos de emergencia. El operativo combinó tareas terrestres y asistencia aérea, y permitió controlar las llamas después de las 17 sin que se registraran personas heridas ni daños materiales.

El foco ígneo fue advertido después de las 15:30 y generó una columna de humo gris visible desde distintos sectores de la ciudad . Debido a las características del terreno y a la dificultad para llegar hasta el lugar, las autobombas no pudieron ingresar al área afectada.

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre de los accesos vehiculares y peatonales mientras se desarrollaban las tareas para contener el fuego. La restricción alcanzó tanto la ruta de ingreso como las escaleras que conducen a la cima del cerro.

El despliegue reunió a efectivos de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía de Salta y Defensa Civil . Los equipos debieron avanzar a pie por la pendiente para llegar hasta el sector comprometido.

Ante la imposibilidad de utilizar vehículos de emergencia, los brigadistas trabajaron con mochilas hidrantes y herramientas forestales para combatir las llamas de manera manual. A ese esfuerzo se sumó un avión hidrante, que realizó descargas de agua sobre la vegetación afectada y ayudó a enfriar el terreno.

El avión hidrante fue uno de los recursos centrales para combatir el fuego desde el aire.

La combinación de recursos terrestres y aéreos permitió frenar el avance del fuego y controlar el foco pasadas las 17. La Municipalidad de la Ciudad de Salta informó que el procedimiento concluyó sin consecuencias para las personas ni para los bienes de la zona.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Napoleón Gambetta, destacó la rapidez con la que se organizó la respuesta y las herramientas utilizadas frente a las dificultades del terreno: “Actuamos con muchísima rapidez apenas recibimos el alerta. Al tratarse de una zona de difícil acceso en la ladera del cerro, el trabajo cuerpo a tierra con mochilas y el apoyo del avión hidrante fueron clave”, señaló.

Además, el funcionario sostuvo que el procedimiento reflejó la capacidad de respuesta de los equipos municipales: “Este operativo demuestra que la Municipalidad cuenta con el personal capacitado, el equipamiento y la articulación necesaria para dar respuesta inmediata a este tipo de situaciones”, afirmó.

El operativo reunió a distintas áreas municipales y fuerzas de emergencia para evitar que las llamas se extendieran. Salta Municipalidad

Qué se sabe sobre las causas y cómo avisar ante una emergencia

En la información difundida sobre el episodio no se precisaron las causas que originaron el incendio ni la superficie alcanzada por las llamas. Tampoco se informó sobre posibles daños en la vegetación o el entorno natural del cerro.

Durante el operativo, las autoridades pidieron respetar las indicaciones del personal de emergencia y evitar acercarse al sector afectado. El cierre de los accesos buscó facilitar el trabajo de los brigadistas y reducir los riesgos para vecinos y turistas.

La Municipalidad también recordó que, ante un incendio forestal u otra situación que requiera asistencia inmediata, se puede llamar al 911 o al 105. Esta última es una línea municipal gratuita que cuenta con atención permanente durante las 24 horas.