Explosión en Remedios de Escalada: el Municipio de Lanús confirmó el cierre de la fuga de gas y los evacuados vuelven a sus casas

La dependencia informó que lo resolvió MetroGAS. Ahora, evaluarán los daños mientras los afectados son asistidos para retornar a sus hogares.

El Municipio de Lanús confirmó esta mañana que MetroGAS pudo cortar la fuga de gas en Remedios de Escalada , luego del fatídico incendio derivado en explosión por la rotura de un caño . En un comunicado, le informó a los vecinos sobre el avance de la investigación del siniestro y expresó que los evacuados reciben asistencia para volver a sus casas, mientras evalúan los daños.

En las últimas horas, el número de heridos ascendió a 30, de los cuales siete están en estado de gravedad, además de un muerto . El episodio ocurrió durante trabajos sobre la red de distribución de gas.

Durante la madrugada, la empresa MetroGAS "finalmente pudo cortar la fuga de gas", informó la dependencia, mientras el personal de Bomberos extinguió por completo el incendio .

Ahora, el municipio informó que sus equipos comenzaron "con las tareas de evaluación de daños y las familias evacuadas están siendo asistidas por el área de Desarrollo Social para retornar paulatinamente a sus hogares".

Por otra parte, la zona afectada continuará restringida al tránsito "hasta completar el diagnóstico y las tareas de limpieza. Mientras, avanza la investigación judicial para determinar cómo se sucedieron los hechos y el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron".

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Por último, agradeció la labor del personal del Sistema de Emergencias Lanús - compuesto por Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad, además de un sentido mensaje a las instituciones que brindaron apoyo, como el Club Atlético Talleres "que prestó sus instalaciones para el Centro de Evacuados, a los grupos scout y la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios".

Según el comunicado oficial, la rotura se habría producido a las 9:44, más de una hora antes de la explosión. El municipio sostuvo que, tras detectar el incidente, el personal de la empresa habría informado inicialmente al sistema interno de emergencias de MetroGAS en lugar de activar el protocolo local, una situación que será parte de la investigación judicial.

El municipio sostuvo que, tras detectar el incidente, el personal de la empresa informó la falla internamente en lugar de activar el protocolo local.

Por este motivo, la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora de dos directivos de MetroGAS, según informó el Municipio de Lanús. El titular de Defensa Civil local, Claudio Arale, indicó además que la medida fue dispuesta por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre lo ocurrido.



Varios testimonios de vecinos y transeúntes coincidieron en que se sentía mucho olor a gas previo a la explosión. Elena, la dueña de una fiambrería, expresó que tras la tragedia "no quedó nada" de su local y que "perdió todo". También denunció que las fuerzas de asistencia tardaron varias horas en llegar.

“Abrí a la mañana y sentí el olor a gas. Fue un olor muy fuerte, no se podía respirar. La chica que trabaja conmigo salió y nos dijeron que cortemos la luz y que salgamos del negocio”, explicó la mujer.

la fiscal a cargo de la causa ordenó la demora de dos directivos de MetroGAS.

Explosión en Remedios de Escalada: detuvieron a dos jerárquicos de Metrogas y el Gobierno abrirá investigación

Dos jerárquicos de la empresa Metrogas fueron detenidos en el marco de las investigaciones que se llevan adelante a raíz del estallido de un caño de gas en Remedios de Escalada, en Lanús, que dejó al menos un muerto y unos 20 heridos.

El Gobierno emitió un comunicado a través del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad en el que se refirió a las presuntas causales del siniestro y anticipó que realizará una investigación.

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En horas de la mañana, un escape de gas provocó una explosión en la intersección de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. Desde el gobierno de Lanús informaron que tras recibir una alerta se hicieron presentes en el lugar con personal de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad del Municipio.

En el lugar constataron que se encontraba trabajando una empresa tercerizada contratada por Metrogas llamada Exgadet, según informó la municipalidad. La compañía realizaba tareas de renovación de redes y, de acuerdo al comunicado oficial, en una de las maniobras con una máquina tuneladora se dañó el caño de la red de distribución.