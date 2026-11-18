El tradicional mirador de la capital salteña sufrió un foco ígneo en una de sus laderas que obligó a desplegar un operativo terrestre y aéreo.

El Cerro San Bernardo fue escenario de un operativo de emergencia tras desatarse un incendio de pastizales en su ladera.

El Cerro San Bernardo quedó en el centro de la escena, pero lejos de ser por su atractivo turístico. El famoso punto de Salta registró un incendio de pastizales en una de sus laderas de difícil acceso . Más allá de la emergencia que motivó un rápido despliegue de brigadistas y obligó a interrumpir preventivamente los ingresos, esta elevación representa uno de los mayores emblemas turísticos y naturales de la provincia.

Con sus 284 metros de altura, este punto panorámico funciona como el telón de fondo natural de gran parte de las calles salteñas y constituye una parada imprescindible para quienes recorren la capital provincial .

Reconocido como una postal de la provincia, el cerro se destaca por concentrar una notable biodiversidad en pleno entorno urbano . Con una vegetación constituida por diversas especies autóctonas y variada avifauna, se convierte en un sitio ideal para el avistaje de aves y el contacto directo con la naturaleza.

Para alcanzar su cima existen tres alternativas principales: las escalinatas, el teleférico y la ruta. Una vez en la cumbre, los turistas encuentran múltiples propuestas culturales, recreativas y de servicios . Entre sus monumentos históricos sobresalen la tradicional Cruz del Cerro, emplazada en 1901, y una imponente figura de Cristo que pesa dos toneladas.

El predio cuenta con miradores estratégicos para obtener fotografías panorámicas, senderos para caminatas, áreas de picnic y un parque de diversiones orientado al público infantil. Para completar la experiencia, en lo alto funcionan locales gastronómicos que sirven platos regionales y cafetería con vista privilegiada, junto a una feria artesanal donde se comercializan recuerdos típicos de la región.

Turismo Salta

Qué pasó en el Cerro San Bernardo y cómo fue el operativo para controlar el incendio

El foco ígneo se originó este martes 17 de noviembre detrás de la elevación cerca de las 15:30 horas, generando una densa columna de humo gris que pudo observarse desde distintos sectores de la capital salteña. Ante el avance de las llamas, las autoridades policiales dispusieron el cierre preventivo de todos los accesos tanto para vehículos por la ruta como para peatones.

Debido a que el fuego se desató en un sector de difícil acceso donde resultaba imposible el ingreso de vehículos autobomba, se montó un operativo articulado entre la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios, Bomberos de la Policía de la Provincia y Defensa Civil. Los brigadistas debieron ascender a pie por la pendiente para combatir las llamas cuerpo a tierra mediante mochilas hidrantes y herramientas forestales.

El trabajo manual en tierra recibió el respaldo clave de un avión hidrante, cuya intervención permitió contener la propagación del fuego y enfriar la superficie comprometida. Gracias a la celeridad del despliegue, el incendio quedó controlado pasadas las 17 horas sin que se registraran personas heridas ni daños en estructuras materiales, mientras personal de Desarrollo Social asistió con agua fresca a quienes trabajaron en el lugar.

Salta Municipalidad

Las recomendaciones de la provincia para evitar los incidentes

Frente al incremento del riesgo de incendios forestales propio de la temporada, las autoridades locales difundieron una serie de pautas fundamentales de prevención para evitar nuevos focos en zonas naturales y espacios públicos: