Un desperfecto tecnológico afectó las operaciones de la aerolínea estadounidense y obligó a implementar procedimientos manuales. El inconveniente fue solucionado, pero provocó importantes complicaciones en los aeropuertos.

Una nueva falla tecnológica volvió a generar complicaciones en el transporte aéreo de Estados Unidos , en momentos en que millones de pasajeros se preparan para viajar por el feriado de Acción de Gracias . Esta vez, la afectada fue Delta Air Lines , que registró más de 1.000 vuelos demorados durante el domingo 22 de noviembre, como consecuencia de un problema en uno de sus sistemas operativos.

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El inconveniente se originó en la plataforma automatizada encargada de calcular el peso y la distribución de la carga de los aviones antes de cada despegue , un procedimiento indispensable para garantizar la seguridad de las operaciones.

Ante la interrupción, la compañía debió recurrir a cálculos manuales para continuar despachando aeronaves, una alternativa que permitió mantener parte de su programación, aunque con demoras importantes.

Durante la tarde del domingo, Delta informó que el desperfecto había sido solucionado y que el sistema automatizado había recuperado su funcionamiento habitual.

Sin embargo, las consecuencias ya se habían extendido a numerosos vuelos, especialmente en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, uno de los principales centros de conexiones aéreas del mundo y la base de operaciones más importante de la compañía.

Según los registros de FlightAware, hacia el mediodía el 48% de los vuelos de Delta presentaba retrasos. En Atlanta, las demoras alcanzaban aproximadamente al 38% de las salidas y al 36% de las llegadas.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso inicialmente, a pedido de la aerolínea, una suspensión temporal de determinados despegues. Posteriormente, la medida fue reemplazada por un programa de demoras que registró un promedio cercano a los 57 minutos.

Las restricciones fueron levantadas antes del mediodía, aunque las alteraciones en los horarios continuaron durante buena parte de la jornada.

Qué provocó la falla y por qué afectó a tantos vuelos

El sistema que presentó inconvenientes permite establecer cómo se distribuyen el combustible, los pasajeros, el equipaje y la carga dentro de cada aeronave.

Estos cálculos son fundamentales para determinar el equilibrio del avión y asegurar que opere dentro de los parámetros establecidos para el despegue.

El inconveniente se originó en la plataforma automatizada encargada de calcular el peso y la distribución de la carga de los aviones antes de cada despegue, un procedimiento indispensable para garantizar la seguridad de las operaciones.

Sin esa información, las tripulaciones no pueden completar normalmente los procedimientos previos al vuelo.

Por ese motivo, Delta implementó mecanismos manuales para realizar las verificaciones necesarias, mientras sus equipos técnicos trabajaban para restablecer el servicio.

La compañía también coordinó con los controladores aéreos para evitar una mayor acumulación de aeronaves en las plataformas y calles de rodaje del aeropuerto de Atlanta.

Desde la FAA aclararon que el desperfecto no estuvo relacionado con los sistemas de control del tránsito aéreo, sino que se trató de una falla interna de Delta.

El episodio se produjo apenas nueve días después de otra interrupción tecnológica de mayor magnitud que afectó a toda la aviación estadounidense.

El viernes 13 de noviembre, una falla en la red de comunicaciones de la FAA obligó a suspender durante aproximadamente cinco horas los despegues en los aeropuertos del país. Aquella situación generó cancelaciones y retrasos que continuaron durante el fin de semana siguiente.

Tres días después, el lunes 16 de noviembre, United Airlines también sufrió problemas informáticos que afectaron aplicaciones utilizadas por sus pilotos y dificultaron la disponibilidad de datos necesarios para completar los procedimientos de despegue.

El inconveniente se prolongó durante más de 90 minutos. Esa jornada, la aerolínea acumuló 645 vuelos demorados y 25 cancelaciones, aunque no todas esas alteraciones pudieron atribuirse exclusivamente a la falla.

La sucesión de incidentes volvió a poner en discusión la dependencia tecnológica de la aviación estadounidense y la necesidad de modernizar sus sistemas operativos.

Hasta el momento, las autoridades no encontraron indicios que permitan vincular estos episodios con un ataque informático ni confirmaron que respondan a una causa común.

En paralelo, el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, solicitó al Congreso alrededor de u$s50.000 millones para inversiones en infraestructura aeroportuaria y modernización del control del tránsito aéreo.

La propuesta abrió un debate sobre las prioridades y los recursos necesarios para actualizar un sistema que todavía utiliza componentes tecnológicos antiguos.

Mientras tanto, el nuevo inconveniente de Delta encendió las alarmas en una semana especialmente sensible para el transporte aéreo.

Acción de Gracias es uno de los períodos de mayor movimiento de pasajeros en Estados Unidos, por lo que cualquier alteración operativa puede provocar demoras en cadena y complicaciones en las conexiones.

Aunque Delta logró restablecer su sistema y mantener parte de sus vuelos mediante procedimientos alternativos, el episodio dejó en evidencia cómo una falla informática puede afectar a miles de viajeros en cuestión de horas.