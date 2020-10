PC gamer: cuánto cuestan y el por qué del precio

Entrada

Estas PC, tanto AMD modelo APU A6 o ATHLON3000 e Intel PENTIUM, cuentan, dependiendo del precio, cuentan con una memoria RAM de entre 4 y 8 gigas, en algunos casos hasta dos memorias a la vez, una placa adaptador SSD PC 120GB Sata III 2.5", una placa base Motherboard A68 (FM2+), "y con respecto a la velocidad varía entre los 3.5 y los 3.8 GHZ.

Es por ello que el precio varía entre los 24 mil y los 32 mil pesos, teniendo en cuenta la compra de también un mouse y un teclado.

Baja

Se trata de las Intel modelo I3 9100 F y AMD Ryzen 5 3400 G, que cuentan con una memoria RAM de entre 4 y 8 gigas, en algunos casos hasta dos memorias de 4 a la vez, una placa adaptador SSD PC 240GB Sata III 2.5", una placa base Motherboard A320 (AM4), y con respecto a la velocidad es de 4.2 GHZ.

Dependiendo el modelo, también puede incluir una Placa De Video Nvidia GT 1030.

Es por ello que el precio varía entre los 38 mil y los 47 mil pesos, teniendo en cuenta también la compra de un mouse y un teclado.

Media

En este caso, las PC son Intel modelo I3 9100 F y las AMD Ryzen 3 3100 tienen una memoria también de 8 gigas, y una velocidad, al igual que el resto, de 4.2 GHZ, pero a diferencia de las bajas y de entrada, las media cuentan con doble placa adaptador e incluyendo una placa de video.

De esta manera, el costo ya se eleva a un precio entre 56 y 72 mil pesos.

Alta

Para las alta se trata de las PC Intel Core I5 9400F y AMD Ryzen 5 2600. Aquí ocurre algo similar que con las media, solo que estas presentan dos memorias, no de 4, sino de 8 gigas, doble placa adaptador, pero de 3.5", más la placa de video.

Es así que el precio ya se trata 87 mil pesos.

Por supuesto que uno como usuario puede complementar y agregar componentes a su PC Gamer, ya sea extensiones en las placas de video, placas, pero el presupuesto ya subiría dependiente del gusto de cada persona.

Con respecto a los videojuegos, los más elegidos por los gamers son el Fortnite, League of Legends (LOL), el hoy tendencia por su versión gratuita, Rocket League, y el también muy recurrido Valorant. Estos son algunos de los que en base a su alta calidad de gráficos, escenarios, mods hace que una PC que no cuente con las condiciones como las nombradas anteriormente no haga funcionar el juego de forma correcta o en la velocidad deseada.