Alerta de incendios en gran parte del país: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) emitió una alerta por peligro de incendios en gran parte del país para este lunes y recomendó a las autoridades locales y nacionales a extremar los cuidados para evitar focos de fuego.

El Servicio Meteorológico Nacional , a través del mapa del SNMF, comunicó que, para este lunes las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes tienen riesgo “extremo” de incendios.

“En nuestro país, el peligro de incendios se evalúa con el FWI (Fire Weather Index), índice meteorológico de peligro de incendios forestales desarrollado en Canadá. El mismo es calculado diariamente a partir de datos de la hora, de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y precipitación acumulada de las últimas 24 horas. Representa el comportamiento potencial que un incendio forestal podría tener en el momento más crítico del día , lo que se estima es a las 16 horas”, explicaron las autoridades del organismo.

A su vez, detallaron que se establecen "clases de peligro", divididas en umbrales calculados estadísticamente para cada zona, y actualmente hay 16 provincias pintadas de rojo. Advirtieron que "la situación debería considerarse potencialmente explosiva o extremadamente crítica”.

En línea con el panorama alarmante que se presenta en gran parte de Argentina este lunes, los expertos anticiparon que durante los meses de verano las condiciones respecto al riesgo de incendio serán "superiores a la normal" sobre el centro y norte de la Patagonia, La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, este de San Luis y oeste de Santa Fe.

De “normal o superior a la normal” en gran parte de Cuyo, este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sur del Litoral, este de Buenos Aires y sur de Patagonia, mientras que de “normal” sobre el norte del Litoral y región del NOA.

Durante los próximos meses el sudoeste de Buenos Aires, parte de La Pampa, sur de San Luis y de Mendoza deberán monitorearse junto a la Patagonia.

En tanto sobre el noroeste patagónico, el peligro se mantendrá elevado particularmente asociado a la falta de precipitaciones invernales que provoca estrés en los combustibles vivos y disponibilidad en los combustibles muertos. Además, la previsión de temperaturas por encima de lo normal hace suponer que, aunque no se descartan eventos de precipitaciones que puedan generar disminuciones temporales del peligro, en promedio, se mantendría elevado.

Finalmente, será importante observar la evolución del peligro sobre el noreste del país, zona que en el último mes registró déficits de precipitaciones y donde las previsiones trimestrales indican la probable continuidad de esta condición.