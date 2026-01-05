El depósito extra para los jubilados de ANSES que comienza a pagarse esta semana + Seguir en









La ayuda estatal impacta en los haberes más bajos, sumada a la actualización del haber mensual y llega con un nuevo cronograma.

ANSES está por empezar con la acreditación de los pagos de enero 2026.

Todos los meses, ANSES acredita un bono adicional para personas que cobran las prestaciones más bajas. Esta suma acompaña la actualización mensual aplicada al inicio de cada mes y busca sostener los ingresos frente al contexto actual.

La medida alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones, su cobro es automático con la prestación habitual, por lo que no es necesario hacer ningún trámite extra.

ANSES.jpg Monto de las jubilaciones de ANSES en enero 2026 El primer mes del año llegó con un aumento del 2,47% en los haberes previsionales. Con este ajuste, quienes perciben la jubilación mínima acceden a un ingreso total de $419.299,32 al sumar el bono. Las personas con haberes inferiores a ese valor reciben un monto adicional variable, hasta alcanzar ese tope.

Con la actualización, los valores finales son:

Pensión Universal para el Adulto Mayor - $349.439,46.

Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez - $314.509,52.

Pensión para madres de siete hijos - $419.299,32. Cómo se cobra el bono de $70.000 El bono de $70.000 se acredita de forma automática junto con el haber mensual. No requiere inscripción ni trámite previo, ya que se deposita en la misma cuenta bancaria registrada.

Este refuerzo se paga de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima. Pero para quienes superan ese monto, se paga una suma menor, calculada para que el ingreso total no quede por debajo de los $419.299,32. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero 2026 El calendario de pagos para las jubilaciones se organiza así: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

