¿Qué es el clima hipertropical y por qué está destruyendo la Amazonia?

Las temperaturas extremas afectan la capacidad de absorción de carbono, provocando la muerte de miles de árboles y riesgos climáticos a nivel global.

Caracterizado por el calor extremo y la humedad, el clima hipertropical aumenta los riesgos de sequías e incendios en el Amazonas.

La Amazonia está entrando en una etapa nunca antes vista: el clima hipertropical . Esta transformación, caracterizada por temperaturas extremas , amenaza la supervivencia de la selva tropical más grande del mundo .

Durante miles de años, este espacio fue un regulador clave, capaz de reciclar humedad , almacenar carbono y sostener una biodiversidad única. Sin embargo, un estudio publicado en la revista Nature muestra que amplias regiones de la cuenca ya superan los límites históricos, con días tan cálidos que los árboles no pueden soportar .

Este cambio no solo afecta a los bosques y la fauna, sino que tiene consecuencias directas en la circulación atmosférica de Sudamérica y el mundo, acelerando la crisis climática y aumentando los riesgos de sequías e incendios . A continuación, conocé los detalles.

El clima hipertropical se define por condiciones que superan los rangos históricos de calor y humedad tropical, incluso en las temporadas más lluviosas. Investigaciones recientes, lideradas por la Universidad de California en Berkeley, muestran que la Amazonia experimenta ya un estrés fisiológico severo sobre los árboles.

El estudio se basa en más de 30 años de datos de temperatura, humedad del suelo e intensidad de la luz procedentes de parcelas al norte de Manaos, en el centro de Brasil. Para obtener los primeros resultados, se instalaron sensores en los troncos para poder observar cómo responden los árboles.

Durante las recientes sequías impulsadas por El Niño, los investigadores identificaron que cuando la combinación entre calor y exceso de vapor de agua supera ciertos umbrales, muchas especies reducen la capacidad de regular su propio microclima, disminuyen su fotosíntesis, crecen menos y aumentan su riesgo de mortalidad.

Los bosques secundarios, con árboles de crecimiento rápido y baja densidad de madera, son especialmente vulnerables, lo que podría acelerar la pérdida de cobertura forestal, señaló el autor Jeff Chambers en un comunicado.

Causas y consecuencias: ¿Cómo afecta a todos la crisis climática de la Amazonia?

El surgimiento del clima hipertropical tiene causas directas en la actividad humana. La deforestación reduce la capacidad de la selva para reciclar humedad y mantener los “ríos atmosféricos” que generan lluvias a miles de kilómetros.

Al mismo tiempo, el calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero aumenta las temperaturas locales, lo que intensifica las olas de calor, las sequías prologadas y el riesgo de incendios.

Pero, las consecuencias no se limitan al Amazonas. La pérdida de cobertura forestal puede alterar la circulación atmosférica en Sudamérica, incrementar la frecuencia de períodos secos en regiones agrícolas, afectar la producción de alimentos y contribuir al calentamiento global al liberar carbono acumulado en los árboles muertos.

Los expertos advierten que, de mantenerse las tendencias actuales, para 2100 la Amazonia podría experimentar hasta 150 días de “sequía cálida” al año, incluyendo meses tradicionalmente húmedos.

En paralelo, los bosques de otras regiones tropicales, como África occidental y el sudeste asiático, podrían enfrentar riesgos similares si las emisiones de contaminantes no se reducen.