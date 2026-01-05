Pinamar: la Ruta 11 se mantuvo cortada por varias horas por un desborde cloacal

El desborde cloacal ocurrió a la altura del kilómetro 395 de la ruta 11, entre Ostende y Pinamar, y obligó a un corte total del tránsito en el inicio de la temporada alta.

La ruta 11 sufrió un corte total este lunes luego de un desborde cloacal que impidió la circulación de los autos, y dejó un olor nauseabundo que afectó a vecinos y turistas. El corte se dio entre las ciudades balnearias de Ostende y Pinamar , en el inicio de la temporada alta.

El insólito incidente se dio a la altura del km 395 , a pocos metros de la rotonda de Pinamar. Las autoridades fueron alertadas rápidamente del desborde de líquidos acumulados del sistema cloacal de dicha ciudad tras la ruptura de un caño.

Algunas publicaciones en redes sociales mostraron el escenario: parte de la ruta inundada con efluentes, y un supermercado cercado por las aguas y el mal olor proveniente de la cloaca.

Desde el Municipio informaron que lo acontecido es responsabilidad de la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar Limitada (CALP) . A su vez, se los intimó a que en 24 horas el conflicto esté solucionado y que la reparación no afecte a los turistas y lugareños.

“Hay una conexión de cloacas que provocó el derrame. Por esa razón se cortó el tránsito en el momento. El desvío se está haciendo con total normalidad por el interior de Pinamar, con salida por Ostende, hasta que se subsane la limpieza”, señaló un efectivo en diálogo con La Nación.

Falla cloacal, corte total y operativo de emergencia en plena temporada

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el corte no estuvo relacionado con ningún accidente vial ni con un choque, sino exclusivamente con una falla en la red cloacal. El episodio se produjo poco después de las seis de la mañana, momento en el que se activó el operativo de emergencia para contener el derrame y ordenar el tránsito. Desde el lugar confirmaron que no hubo personas afectadas y destacaron que, pese a las demoras, el desvío funcionó con normalidad y sin mayores reclamos por parte de los conductores, que acompañaron el procedimiento mientras avanzaban las tareas de limpieza y reparación.