Nuevo plazo para presentar la Libreta AUH 2025 de forma digital

ANSES ya dio a conocer las fechas y condiciones para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo puedan presentar un documento muy importante.

La nueva fecha límite para presentar la Libreta AUH y acceder al 20% acumulado. Prensa ANSES

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) saben que todos los años deben presentar una documentación de suma importancia ante la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) para poder cobrar el monto retenido y conservar la prestación.

Adicionalmente, también se confirmaron los aumentos de enero 2026 para la AUH y otras asignaciones, según lo que se deja establecido en el Decreto 274/2024. El ajuste se alinea con el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

anses-plata-04jpg.webp Para qué sirve la Libreta AUH La Libreta AUH es el formulario que los beneficiarios de la prestación deben presentar todos los años para acceder al 20% retenido cada mes y, a la vez, seguir cobrando la asignación. Se trata de un documento que se completa con autoridades de la escuela a la que concurre el menor y los profesionales de la salud que lo atienden. para los controles y vacunación.

El objetivo es corroborar que el menor por el que se accede a la prestación vea cubiertos derechos básicos, para asegurarse de que la AUH esté cumpliendo con su función, según ANSES, de "igualar las oportunidades de todos los niños y adolescentes del país".

Cómo presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES La fecha para presentar la Libreta AUH se extendió y las familias tendrán hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive, para realizar el trámite. El formulario puede presentarse a través de la plataforma Mi ANSES, siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú Hijos > Libreta AUH, revisar los datos correspondientes a los hijos o personas a cargo por los que se cobra la asignación y verificar que la información esté correcta. En caso de que falte completar algún apartado (educación, salud o vacunación), elegir la opción Generar Libreta para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico. Imprimir la libreta en una sola hoja y con buena calidad, y presentarla en el establecimiento educativo o centro de salud correspondiente para que sea completada y firmada. Una vez completo el formulario, sacar una foto sobre una superficie plana y bien iluminada, asegurándose de que se vean claramente las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB. Luego, volver a ingresar a mi ANSES, seleccionar Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH y seguir los pasos indicados. El trámite se considera finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la libreta fue presentada correctamente. Si el trámite online representa una dificultad, también se puede llevar el formulario a una oficina de ANSES u operativo de atención del organismo sin turno previo. auh anses.webp Monto de la AUH de ANSES en enero 2026 En enero de 2026 la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibe un 2,5% de aumento, en línea con el dato oficial de inflación de noviembre según el INDEC. Así mismo, además de la prestación de base, los beneficiarios pueden acceder a extras como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche: Plan 1000 días. Ambos programas, aunque apuntan a situaciones distintas, apuntan a propiciar una buena nutrición. Familia con 1 hijo AUH: $100.362

Tarjeta Alimentar: $52.250

Complemento Leche (si el hijo es menor de 3 años): $46.199 Total a cobrar Sin Complemento Leche: $152.612

Con Complemento Leche: $198.811 ‍‍‍Familia con 2 hijos AUH: $100.362 × 2 = $200.724

Tarjeta Alimentar: $81.936

Complemento Leche (si hay al menos un hijo menor de 3 años): $46.199 Total a cobrar Sin Complemento Leche: $282.660

Con Complemento Leche: $328.859 ‍‍‍‍Familia con 3 hijos AUH: $100.362 × 3 = $301.086

Tarjeta Alimentar: $108.062

Complemento Leche (si hay al menos un hijo menor de 3 años): $46.199 Total a cobrar Sin Complemento Leche: $409.148

Con Complemento Leche: $455.347

