Habló una víctima de Generación Zoe: "Confié en Cositorto, entregué mi auto e invertí dinero"

"Rosita" relató que "a mi me becaron al principio porque me conocían de los medios, yo invertí mi auto en Generación Zoe, para abrir mi billetera virtual, todavía yo confió en eso. Hoy me siento parte de un sueño, estoy esperando que todo se solucione".

Al respecto, lanzó: "Nunca pensé que iba a ser un anzuelo con todo esto, estoy esperando que la justicia dictamine algo, somos muchos los que pusimos la confianza, el cuerpo y el dinero ahí".

Con respecto a su ingreso, el actor explicó que entró "por confianza porque nadie me dijo `veni entra a Generación Zoe` te endulza todo lo que ves". "Si uno lo ve desde afuera se puede catalogar como una secta, pero cuando estas adentro no significa lo mismo, ves como todo tiene un rédito", comentó.

En esa línea, el artista aclaró que cobró varias veces el 7% y que viajó con Cositorto a conducir varios eventos de Generación Zoe, al tiempo que explicó que "la obra Generación Power no tiene nada que ver con Generación Zoe, esa obra la escribí yo, la dirigí yo".

"Yo no soy parte de ninguna asociación ilícita, simplemente soy un estudiante, no tengo nada que ver con la estafa y el engaño, si es así, también soy víctima", sostuvo González, y añadió: "Entregueémi auto y use esa plata en la cofi para que siga generando plata".

Además, el director afirmó que "Cositorto está empezando a formar su propio parido político, le gustaban dos personas: María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Yo le presente a Martiniano Molina a Leonardo"

"No hable con Leonardo Cositorto estos días, la realidad es que mi familia está asustada", concluyó.