Generación Zoe: hay dos nuevos detenidos de la causa

Companys comenzó a investigar las denuncias en Villa María y actualmente tiene 15 personas detenidas, la mayoría imputadas por estafa y asociación ilícita. Se trata de Germán Udrizan, Agustín Pereno, Norman Próspero, Gabriela Fernanda Álvarez, Juliana Bollea, Silvio Scharme, Natalia Romina Noriega (posible entorpecimiento de la justicia) y María Eugenia Garaffini (falso testimonio).

Mientras que aún continúan prófugos el empresario fundador Leonardo Cositorto y Maximiliano Batista, su número dos. Ambos también imputados por presuntas estafas reiteradas y asociación ilícita. En paralelo, la Inspección General de Justicia (IJG) también inició acciones legales contra Generación Zoe que se encuentra en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial 14.

Leonardo Cositorto cerró Generación Zoe y lanzó una nueva plataforma

Cositorto cerró Generación Zoe y lanzó una nueva plataforma: Sunrise Coach, que ofrece "ofertas más agresivas" a los inversores. Y adelantó que no pagará más el retorno de 7,5% en dólares a los ahorristas de Zoe que reclaman por la devolución del dinero.

Cositorto afirmó en un Zoom que "no se puede seguir pagando" a quienes pusieron dinero en Generación Zoe porque tuvieron "problemas internos" y tendrán que chequear "cuenta por cuenta, sobre todo en Argentina y Colombia". De esta manera, sostuvo que la plataforma "queda quieta en relación a pagos" y será reemplazada por Sunrise Coach. "Va a ser el nuevo dominio, la plataforma ya está preparada", señaló.

"Aquellas personas que quieran hacer un reclamo deben pedir capitales anteriores, dinero real depositados en membresías o en bots, firmar el acuerdo y aceptarlo", anunció. Al mismo tiempo dijo que en esos casos "se va a dar prioridad en pagos en cuotas a los líderes que ingresaron desde noviembre a febrero". Con la firma del acuerdo, Cositorto podría evitar la lluvia de demanda de los estafados.

"No nos borramos ni le robamos a nadie. Lo que le han robado es la esperanza a la gente", continuó en una insólita defensa. Al mismo tiempo, agregó que se tuvo que desprender de cosas para poder hacer frente a la justicia. "Es lo mejor que he podido hacer. Los locales están con amenazas. Mi posición no es nada fácil. Vamos a apoyar a las personas que tengamos que apoyar", concluyó en referencia a Zoe.

La organización fue denunciada por supuestas estafas mediante maniobras de inversiones con el sistema que se conoce como esquema "ponzi" o "piramidal". Consiste en captar fondos con promesas de pago de generosas utilidades en intereses.