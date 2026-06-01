Nvidia desafía a Intel y AMD con un nuevo chip de IA para notebooks con Windows

El anuncio fue realizado por el CEO de Nvidia, Jensen Huang, durante la feria tecnológica Computex 2026 en Taiwán.

Nvidia desafía a Intel y AMD con un nuevo chip de inteligencia artificial para notebooks con Windows

Nvidia dio un paso estratégico que podría redefinir el mercado de las computadoras personales. La compañía presentó RTX Spark , un nuevo procesador diseñado para notebooks y equipos de escritorio compactos con Windows , marcando su ingreso formal al negocio de los procesadores para PC, un segmento históricamente dominado por Intel y AMD.

El anuncio fue realizado por el CEO de Nvidia, Jensen Huang , durante la feria tecnológica Computex 2026 en Taiwán.

El ejecutivo describió el lanzamiento como parte de una colaboración de varios años con Microsoft para adaptar la computadora personal a la era de la inteligencia artificial. La apuesta consiste en trasladar una gran parte de las tareas de IA desde la nube hacia el propio dispositivo, permitiendo que los usuarios ejecuten modelos y agentes inteligentes de forma local.

RTX Spark combina una CPU basada en la arquitectura Grace de Nvidia con una GPU Blackwell de última generación . El chip utiliza tecnología ARM y fue desarrollado junto a MediaTek.

Según la compañía, esta integración permite ofrecer un elevado rendimiento en tareas de IA , creación de contenido, videojuegos y productividad, manteniendo al mismo tiempo una alta eficiencia energética.

Entre sus especificaciones más destacadas se encuentran hasta 20 núcleos de procesamiento, 6.144 núcleos gráficos y configuraciones con hasta 128 GB de memoria unificada LPDDR5X. Nvidia asegura que el procesador puede alcanzar hasta un petaflop de potencia para aplicaciones de inteligencia artificial, una cifra que hasta hace poco estaba reservada para sistemas profesionales de alto rendimiento.

Nvidia El anuncio fue realizado por el CEO de Nvidia, Jensen Huang, durante la feria tecnológica Computex 2026 en Taiwán. Depositphotos

La empresa sostiene que RTX Spark permitirá ejecutar modelos de IA avanzados directamente en laptops ultradelgadas, realizar edición de video en resolución 12K, trabajar con escenas 3D complejas y ejecutar videojuegos exigentes sin depender de servidores externos.

Foco en la inteligencia artificial

Además, gracias a la compatibilidad con Windows para ARM y a las herramientas de emulación desarrolladas por Microsoft, el nuevo procesador podrá ejecutar aplicaciones diseñadas originalmente para arquitecturas x86.

Los primeros equipos equipados con RTX Spark llegarán al mercado durante el segundo semestre del año. Fabricantes como Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, MSI y Microsoft ya confirmaron el lanzamiento de modelos basados en esta plataforma. Microsoft incluso presentó la Surface Laptop Ultra, que se convertirá en una de las primeras computadoras en incorporar el nuevo chip.

La reacción del mercado fue inmediata. Mientras las acciones de Nvidia avanzaron más de un 4% tras el anuncio, los títulos de Intel y AMD registraron caídas del 5%, reflejando la preocupación de los inversores por la creciente competencia en el segmento de procesadores para computadoras personales.

Aunque los analistas consideran que el impacto comercial inicial será limitado debido al posicionamiento premium de los primeros equipos, muchos ven en RTX Spark el inicio de una nueva etapa en la evolución de las PC, donde la inteligencia artificial local se convertirá en una característica central de la experiencia del usuario.