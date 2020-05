Metrodelegados acusó al Gobierno de la Ciudad de no desinfectar los subtes

El metrodelegado Néstor Segovia advirtió sobre la preocupación que existe desde el sindicato por la falta de medidas de seguridad sanitaria, ya que, según sus propias palabras, “no se está desinfectando el subte” durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio, por lo que no descarto que en caso de que el Gobierno de la Ciudad no tome las cartas en el asunto, el gremio decida tomar medidas de fuerza.