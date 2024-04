Google despidió a 50 empleados tras las protestas contra un acuerdo de negocios con Israel

Google.jpeg Trabajadores de Google se manifestaron en contra del Proyecto Nimbus.

Google despidió más trabajadores tras manifestarse por

El grupo organizador de las protestas, No Tech For Apartheid, afirmó que la empresa despidió a 30 trabajadores la semana pasada, una cifra superior a los 28 anunciados inicialmente. "Google despidió a más de 20 empleados, incluida gente que no participó en las protestas de la semana pasada”, dijo Jane Chung, portavoz de la organización manifestante, sin dar una cifra más concreta.