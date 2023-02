Gripe aviar: Senasa aseguró que los casos "no representan un peligro para la población"

En diálogo con Télam, el funcionario detallo además las medidas de prevención que llevan adelante dependencias nacionales y provinciales para evitar la expansión del virus.

"La influenza aviar no representa un problema para la salud de la población en el país, y estamos garantizando todas las medidas sanitarias para evitar su expansión. Las chances de afectar a las personas son bajas, y esta enfermedad no se contagia por el consumo de la carne de pollo ni de huevos, la única manera que las personas pueden contagiarse es si manipulan aves muertas o enfermas por este virus. Por lo que, no hay peligro de contagio a través de la ingesta de alimentos, y no afecta a la cadena comercial de venta", dijo Acerbi.

Tras la confirmación el miércoles pasado del primer caso en Jujuy, lo que determinó la declaración de situación de emergencia sanitaria por parte de la Secretaría de Agricultura, el Senasa relevó más de 100 muestras a nivel nacional, en los que se detectaron casos positivos en otras tres provincias: Córdoba, Salta y Santa Fe.

El nuevo cuadro de situación comenzó tiempo atrás en EEUU "con una enorme cantidad de casos, para luego detectarse en México, Cuba, República Dominicana, Perú, Colombia, Venezuela y Chile", entre otros países.

"Hasta hace mucho tiempo, esta enfermedad no afectaba las líneas migratorias y no complicaba la situación en Sudamérica. En el último tiempo se volvió más agresiva y el virus ha crecido. El año pasado con el caso de México, hicimos un simulacro en conjunto con organismos de la región para trabajar con aves migratorias -especialmente gansos salvajes-, para anticiparnos a la posible llegada", dijo el funcionario.

gallinas gripe aviar (1).jpg Pexels

Recomendaciones de SENASA para casos sospechosos

-Lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar desinfectantes a base de alcohol.

-Evitar el contacto directo con aves silvestres y, de ser posible, solo observarlas desde lejos.

-No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o de corral, y ajustar las medidas sanitarias en el trabajo comercial.

-Evitar tener contacto sin protección con aves de corral que parecen estar enfermas o muertas

-En caso de encontrar algún ave enferma o muerta, evitar el contacto y dar aviso a las autoridades sanitarias del Senasa concurriendo a cualquiera de sus oficinas; por medio de la aplicación "Notificaciones Senasa", o enviando un correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar.

También ingresando al apartado "Avisa al Senasa" de la página web del organismo o enviando un WhatsApp al 11-5700-5704

-Actualmente, no hay restricciones para viajar a zonas afectadas por influenza aviar. Sin embargo, se recomienda que las personas que viajan tomen las medidas de prevención necesarias para evitar riesgos.

Cómo se transmite y cuál es el riesgo de la gripe aviar

La influenza aviar altamente patógena (IAAP) afecta a las aves, tanto de corral como silvestres. Las aves acuáticas y playeras se consideran los reservorios naturales de estos virus y no suelen enfermarse, aunque esto parece estar cambiando ya que se han detectado mortandades de estas especies relacionadas a la presencia del virus H5N1, que es la variante del virus de alta patogenicidad de la influenza aviar.

Es una enfermedad que nunca ha estado presente en Argentina, por lo que se la considera exótica y cualquier sospecha es obligación notificarla al Senasa, destaca el sitio Revista Chacra.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación aclararon que “la enfermedad no se transmite a las personas por medio del consumo de carne aviar y sus subproductos. Por lo tanto, no hay peligro en la ingesta de estos alimentos”.

Además, “las personas pueden adquirir la gripe aviar principalmente a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados”.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la gripe aviar posee subtipos de virus que pueden tener una alta patogenicidad, una enfermedad grave en las aves que puede extenderse rápidamente y alcanza tasas altas de mortalidad en diferentes especies de aves.

Desde la OMS explican que la gripe aviar puede significar un riesgo para los seres humanos: “La mayoría de los virus influenza que circulan en aves no son zoonóticos. Sin embargo, algunas cepas de la influenza aviar altamente patógena tienen la capacidad de infectar a los seres humanos, representando una amenaza para la salud pública”.