Impactante choque en Panamericana: un camión derrumbó un puente peatonal y generó un corte en la Ruta 9

El hecho ocurrió en el kilómetro 50, en la localidad de Escobar. Producto del incidente, el tránsito está restringido en ambas direcciones.

El incidente ocurrió en la madrugada de este sábado.

El inicio del fin de semana largo estuvo marcado por un grave accidente en la autopista Panamericana , a la altura de Escobar, donde un camión de carga perdió el control, chocó contra un puente peatonal y provocó su derrumbe parcial . Minutos después, otro vehículo de gran porte impactó contra los restos de la estructura caída sobre la calzada.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada en el kilómetro 50 de la Ruta 9. A pesar de la violencia del episodio, ambos conductores se encuentran fuera de peligro.

Según las primeras reconstrucciones, el primer camión —que transportaba arena y circulaba en dirección a la Ciudad de Buenos Aires— se desvió de su trayectoria e impactó de lleno contra el puente peatonal.

La estructura terminó desplomándose sobre la autopista y segundos más tarde un segundo camión, que viajaba mano a Rosario, chocó contra los escombros que quedaron sobre la ruta. La maniobra del conductor evitó consecuencias aún más graves.

image Las autoridades dispusieron el corte total de la Panamericana en ambos sentidos. NA

Tras el accidente, las autoridades dispusieron el corte total de la Panamericana en ambos sentidos mientras trabajan los equipos de emergencia y las grúas encargadas de remover tanto los vehículos como los restos del puente.

Según informó TN, el operativo podría extenderse hasta la tarde, por lo que se recomendaron caminos alternativos para quienes deban circular por la zona.

En ese marco, se habilitó un desvío en Ingeniero Maschwitz para los vehículos que se dirigen hacia Rosario, mientras que quienes viajan hacia Capital Federal son desviados a la altura de Loma Verde.

En el lugar trabajan varias grúas de gran porte para retirar el camión que quedó debajo de la estructura y avanzar con la demolición de las partes dañadas del puente.

Otro fuerte choque en Belgrano

Horas más tarde, otro accidente de importancia se registró en la Ciudad de Buenos Aires. El cruce de Arcos y Mendoza, en el barrio de Belgrano, fue escenario de un violento choque entre dos autos que terminaron incrustados contra el frente de varios comercios.

El hecho ocurrió cerca de las 5.25, cuando un Toyota Yaris y un Volkswagen Voyage colisionaron violentamente. Producto del impacto, uno de los vehículos perdió el control y terminó impactando contra los locales ubicados en la esquina.

La Unidad de Flagrancia Norte ordenó iniciar actuaciones por lesiones. Además de los daños sufridos por los vehículos, los comercios afectados registraron importantes destrozos materiales.