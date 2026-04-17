Guía de contacto de PAMI: conocé los canales de emergencias oficiales

Todas las líneas de comunicación del organismo ponen el foco en ampliar la llegada y garantizar la seguridad de las prestaciones.

Un modelo que integra plataformas para priorizar la seguridad y la comunicación de los beneficiarios.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) comunicó una actualización en sus vías de contacto y gestión para afiliados en todo el país. La obra social puso el eje en una mayor diversidad de canales de atención. El organismo busca acelerar trámites y garantizar que la información sobre prestaciones llegue de forma directa. Con el objetivo de evitar la intervención de terceros que puedan poner en riesgo la seguridad económica de los jubilados.

El sistema contempla distintos niveles de atención según el tipo de consulta o urgencia . Los afiliados cuentan con líneas telefónicas, canales digitales y atención presencial. Cada alternativa responde a necesidades específicas dentro de la red de servicios. La estructura apunta a ordenar la demanda y mejorar la experiencia del usuario.

Los beneficiarios deben comunicarse con el número asignado a su zona de residencia (la segmentación geográfica permite reducir tiempos de respuesta en emergencias). El esquema busca que las unidades móviles actúen con mayor rapidez ante cuadros críticos.

El sistema de atención telefónica tiene como eje el servicio PAMI Escucha y Responde. La línea gratuita 138 funciona todos los días del año sin interrupciones. El canal concentra consultas, reclamos y sugerencias vinculadas a prestaciones médicas y sociales. La central telefónica permite resolver dudas sin necesidad de trasladarse a una oficina.

El servicio abarca a usuarios de todo el territorio nacional. Los afiliados pueden consultar cartillas, coberturas y gestiones en curso. La herramienta unifica la demanda informativa en un solo canal con el objetivo de simplificar el acceso a datos clave del sistema de salud.

El organismo también avanza con cambios en su asistente virtual. El BOT de WhatsApp atraviesa una actualización técnica que permitirá sumar más funciones, tales cómo gestionar turnos o revisar expedientes desde el celular. La herramienta digital apunta a reducir la saturación en agencias físicas.

mi pami

Cuidado ante estafas virtuales

La atención presencial continua vigente y mantiene un rol importante dentro del sistema. PAMI cuenta con más de 600 agencias y 38 Unidades de Gestión Local distribuidas en el país. Para poder acceder, los afiliados deben solicitar turno previo desde la web oficial o asistir a la sede correspondiente según su domicilio. El esquema organiza la circulación de personas y apunta a reducir tiempos de espera en oficinas.

En este marco, el organismo reforzó las medidas de seguridad en entornos digitales dadas las estafas que circulan a su nombre. La entidad recuerda que no existen intermediarios habilitados para gestiones y alerta a familiares dado que el aumento de fraudes dirigidos a adultos mayores es inminente. PAMI remarca que ninguna persona está autorizada a cobrar por trámites o prestaciones.

La recomendación central indica mantener contacto solo con canales oficiales. Para ello se habilitó el newsletter de PAMI que se recibe de manera mensual para recibir consejos de salud y alertas. Los mensajes llegan directamente al correo electrónico registrado.

Canales de atención oficiales