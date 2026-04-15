Campaña antigripal 2026: cómo acceder a la vacuna con PAMI + Seguir en









El organismo previsional dio a conocer los detalles y requisitos necesarios para que sus afiliados puedan vacunarse de manera gratuita durante esta temporada de invierno.

PAMI habilitó las vacunas antigripales para sus afiliados.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) puso en marcha su campaña de vacunación antigripal 2026, con el objetivo de proteger a sus afiliados antes del inicio del invierno y la mayor circulación de virus respiratorios.

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Este año, la iniciativa se adelantó respecto a ediciones anteriores y simplificó los requisitos para facilitar el acceso a la vacuna.

Vacuna PAMI PAMI: quiénes acceden a la campaña antigripal La campaña está dirigida a todos los afiliados de PAMI mayores de 65 años, quienes pueden acceder a la vacuna de forma gratuita y sin restricciones. Además, las personas menores de 65 años con factores de riesgo también están incluidas, siempre que presenten la documentación médica que acredite su condición. Entre los grupos prioritarios se encuentran:

Adultos mayores de 65 años : acceden de manera directa, sin necesidad de justificar su estado de salud.

Embarazadas : en cualquier trimestre del embarazo.

Niños de 6 a 24 meses : incluidos en la cobertura.

Personas con enfermedades crónicas o inmunodepresión: deben presentar un certificado médico que respalde su condición. La vacuna antigripal es segura, libre y compatible con otras dosis del Calendario Nacional, por lo que puede aplicarse de manera simultánea sin inconvenientes.

Dónde me puedo ir a vacunar pami.png PAMI habilitó una red de más de 6.700 farmacias en todo el país para la aplicación de la vacuna. Los afiliados pueden vacunarse en cualquier farmacia adherida a la red PAMI, sin necesidad de sacar turno previo. Para encontrar el punto de vacunación más cercano, se recomienda:

Consultar el buscador de farmacias en el sitio oficial: www.pami.org.ar/farmacias.

Llamar al 138 (opción 0) para recibir asistencia telefónica sobre los centros habilitados.

Acercarse directamente a la farmacia de confianza y verificar la disponibilidad de la vacuna antes de concurrir. Además, PAMI realiza operativos territoriales en residencias para personas mayores, hogares para personas con discapacidad, clínicas de salud mental y centros de diálisis, garantizando así la cobertura en zonas sin farmacias cercanas o para quienes requieren atención domiciliaria. PAMI: qué tengo que presentar para recibir la vacuna antigripal pami.jpg El proceso para acceder a la vacuna es sencillo y no requiere gestiones previas. Los afiliados solo deben presentar: Documento Nacional de Identidad (DNI) : en formato físico o digital.

Credencial de PAMI: también puede exhibirse en versión digital a través de la app oficial. No se exige orden médica, receta ni turno previo para los mayores de 65 años. Las personas menores de esa edad con factores de riesgo deberán llevar, además, documentación médica que acredite su condición (por ejemplo, un certificado de su médico tratante). La campaña antigripal 2026 de PAMI busca anticiparse a la temporada de virus respiratorios y reforzar la protección de los grupos más vulnerables. Con un esquema de acceso simplificado y una amplia red de farmacias, la obra social facilita que sus afiliados reciban la vacuna de manera rápida y segura.

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