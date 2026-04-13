Martín Llaryora apuntó contra el Gobierno por la crisis del PAMI: "No se escondan, pongan la cara" + Seguir en









El mandatario cordobés afirmó que "los números tienen que cerrar con la gente adentro". También protestó por el desfinanciamiento universitario.

Martín Llaryora apuntó contra Nación por la situación del PAMI.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, apuntó este lunes contra la administración de Javier Milei por la crisis en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y y les pidió que "pongan la cara y los recursos". “Pido públicamente: no se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos”, lanzó el mandatario durante un acto.

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Llaryora encabezó el lanzamiento del programa "CBA me capacita 2026" y apuntó contra el Gobierno nacional por cuestiones como la delicada situación del PAMI y el desfinanciamiento a las universidades.

Martín Llaryora apuntó contra el Gobierno nacional "Tenemos que desde Córdoba mandar un mensaje. No pueden ser los modelos insensibles, más allá de que los números dicen que cierran. Los números cierran con la gente adentro", disparó el mediterráneo en su discurso. En esa línea, sostuvo que “no puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado”.

Acto seguido, les pidió a los dirigentes nacionales que "pongan la cara y vayan a pelear por los recursos". "De la misma manera que nosotros levantamos el 45 por ciento del presupuesto de la salud, porque no vamos a dejar a nadie sin atención médica, tengan coraje, defiendan a los abuelos o no se acuerdan lo que hicieron por esta patria”, contrastó.

Por otra parte, el gobernador de Córdoba cargó las tintas sobre Nación por lo que ocurre con las universidades: "Nuestros equipos científicos están sufriendo el desfinanciamiento y las universidades la pelean todos los días”.

Llaryora Martín Llaryora lanzó el programa "CBA me capacita 2026". Siguiendo esa senda, Llaryora profundizó las diferencias y comentó que "mientras se desfinancia la universidad, nosotros abrimos universidades". “Van a ser más de 25 mil jóvenes que van a acceder a los estudios universitarios en nuestra provincia”, completó. El jefe provincial habló durante la presentación de CBA Me Capacita 2026, un programa que ofrece más de 2.200 cursos presenciales gratuitos en 293 localidades, además de una amplia oferta en modalidad virtual para garantizar el acceso equitativo, con certificaciones avaladas por la Universidad Nacional de Córdoba y el Ministerio de Educación provincial. Con una inversión provincial de 3.000 millones de pesos, busca además fortalecer sectores estratégicos que abarcan desde los oficios tradicionales hasta las demandas de la nueva economía. “La capacitación en oficios y el acceso al conocimiento son herramientas que nadie te puede quitar. Permiten mejorar el lugar en el que una persona está y abren nuevos horizontes y oportunidades”, expresó. Asimismo, el mandatario puso en valor el alcance federal de la iniciativa: “Este programa va a llegar a toda la provincia, con más de 100 mil cordobeses que van a poder capacitarse, aprender y construir un futuro distinto”.