El servicio poco difundido que PAMI ofrece a las familias

Conocé esta asistencia de carácter excepcional y pago único que ofrece el organismo ante momentos críticos.

Un trámite gratuito que no requiere intermediarios y facilita el acceso a un beneficio económico ante una situación excepcional.

El sistema previsional argentino contempla herramientas económicas destinadas a momentos críticos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incluye un beneficio específico para situaciones limite de jubilados y pensionados.

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El acceso a esta asistencia no forma parte de los trámites más conocidos dentro del organismo. Muchas familias desconocen su existencia o las condiciones para solicitarlo. El beneficio se paga una sola vez y no tiene carácter mensual , lo que lo diferencia de otras prestaciones habituales del sistema.

Se trata del beneficio por defunción que apunta a aliviar el impacto económico inmediato que genera un sepelio . El monto no cubre la totalidad del servicio , aunque ofrece un respaldo parcial. El pago se deposita en la cuenta bancaria del solicitante , siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

El esquema de asistencia vinculado a fallecimientos incluye alternativas dentro del sistema de seguridad social. El subsidio de ANSES se integra como una de las herramientas disponibles para las familias. El objetivo del beneficio apunta a compensar gastos vinculados a sepelio, cremación o inhumación de personas jubiladas o pensionadas.

El alcance del programa no reemplaza otros derechos previsionales . El trámite puede iniciarse junto con la pensión por fallecimiento sin generar incompatibilidades. El subsidio mantiene independencia respecto de otras prestaciones , lo que permite avanzar en ambos procesos en paralelo.

El organismo establece un orden de prioridad para definir quién puede solicitar el cobro. La asignación del beneficio sigue criterios vinculados al gasto o al vínculo con la persona fallecida. El sistema prioriza a quien demuestra haber abonado el servicio funerario, lo que determina el acceso inicial.

Los grupos habilitados para solicitar el subsidio se organizan de la siguiente manera:

Personas que abonaron el sepelio y cuentan con factura a su nombre

Viudos, convivientes previsionales o hijos con derecho a pensión

Herederos, en ausencia de familiares directos o comprobantes de pago

El plazo para iniciar el trámite tiene un límite definido. El pedido debe presentarse dentro del año posterior al fallecimiento. El organismo no liquida el beneficio si se supera ese período, lo que obliga a respetar el calendario establecido.

Subsidio por fallecimiento

Cómo acceder al Subsidio de Contención Familiar

El proceso de solicitud contempla distintas vías habilitadas por ANSES. Los interesados pueden optar por una gestión digital o presencial, según sus posibilidades.

La modalidad online se canaliza a través de la plataforma oficial del organismo. El sistema permite cargar la documentación, sin necesidad de trasladarse a una oficina. El acceso se realiza mediante CUIL y Clave de la Seguridad Social, datos indispensables para iniciar la gestión.

El procedimiento digital incluye los siguientes pasos:

Ingreso a “mi ANSES”

Selección de la opción Atención Virtual

Elección de “Solicitud de Subsidio de Contención Familiar”

Carga de documentación requerida

Envío del formulario y seguimiento del estado del trámite

La alternativa presencial requiere turno previo desde el sitio oficial. El solicitante debe presentarse con la documentación completa en una oficina. El trámite exige la entrega de originales y la firma de la solicitud, lo que formaliza el pedido. El monto del subsidio se encuentra actualizado para 2026. ANSES fijó la suma en $15.000 con pago por única vez. El valor funciona como reintegro parcial y se acredita en la cuenta bancaria del solicitante, sin cuotas ni pagos adicionales.

La documentación obligatoria varía según el vínculo con la persona fallecida. Cada caso requiere la presentación de comprobantes específicos que validan el derecho al cobro. El organismo exige datos personales, acta de defunción y factura del servicio funerario, entre otros elementos:

DNI del solicitante

Acta de defunción del jubilado o pensionado

Factura del servicio funerario a nombre del solicitante

Constancia de CBU para trámites online

Los casos particulares suman documentación adicional según la situación: