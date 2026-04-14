Cómo realizar trámites desde MiPAMI en 2026 y cuáles están habilitados + Seguir en









El organismo brinda una herramienta digital que permite simplificar los trámites cotidianos y gestiones presenciales.

Mi PAMI se presenta como una alternativa que centraliza diversos servicios médicos en un solo espacio.

PAMI modernizó sus servicios con la plataforma MiPAMI, una herramienta digital que permite a los jubilados y pensionados realizar trámites de manera rápida, segura y sin necesidad de asistir presencialmente a las oficinas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta aplicación y su versión web centralizan todos los servicios de la obra social, ofreciendo a los afiliados la posibilidad de gestionar turnos médicos, recetas electrónicas, credenciales y trámites administrativos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Qué es MiPAMI MiPAMI es la plataforma digital oficial del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, diseñada para agilizar y facilitar el acceso a los servicios de salud. La herramienta permite a los afiliados realizar consultas, gestionar trámites y resolver necesidades administrativas sin salir de sus hogares, adaptándose a las demandas de un sistema que atiende a más de cinco millones de personas en todo el país.

MI PAMI NUEVA FUNCIÓN La aplicación y el sitio web funcionan como un centro de gestión integral, donde los usuarios pueden:

Consultar y descargar credenciales digitales .

Solicitar y confirmar turnos médicos con especialistas.

Gestionar recetas electrónicas y presentarlas directamente en farmacias adheridas.

Revisar el historial de atenciones y medicamentos retirados .

Actualizar datos personales , como domicilio, teléfono o correo electrónico.

Acceder a la cartilla de prestadores por zona y especialidad.

Habilitar el acceso a familiares o cuidadores autorizados para que realicen trámites en nombre del afiliado. El registro en MiPAMI se realiza una sola vez. Una vez creado el usuario, los afiliados pueden ingresar con su DNI y contraseña desde cualquier dispositivo, ya sea la app móvil o el portal web.

Qué gestiones puedo realizar desde MiPAMI pami celular.webp La plataforma MiPAMI habilita una amplia variedad de gestiones que cubren las necesidades más frecuentes de los afiliados. Entre las principales opciones disponibles en 2026 se incluyen: Solicitud y confirmación de turnos médicos : los usuarios pueden agendar citas con especialistas y recibir confirmaciones instantáneas, evitando filas en las oficinas.

Gestión de recetas electrónicas : las recetas se generan y almacenan en el sistema, lo que permite presentarlas directamente en farmacias sin necesidad de imprimirlas. Los especialistas también pueden acceder a ellas desde sus consultorios.

Descarga y visualización de credenciales digitales : las credenciales están disponibles en formato digital con código QR , válidas para ser mostradas desde el celular en farmacias, consultorios y delegaciones.

Consulta de la cartilla de prestadores : los afiliados pueden buscar médicos, centros de salud y farmacias adheridas por zona geográfica y especialidad.

Actualización de datos personales : La plataforma permite modificar información básica , como domicilio o contacto, para mantener actualizado el perfil del afiliado.

Acceso a familiares o cuidadores : Los usuarios pueden autorizar a terceros para que realicen trámites en su nombre, una función útil para quienes requieren asistencia.

Historial de atenciones y medicamentos : Los afiliados pueden revisar el registro de consultas y retiros de fármacos , lo que facilita el seguimiento de tratamientos.

Botón de emergencias: La app incluye una opción de asistencia rápida para situaciones urgentes. Las credenciales disponibles de MiPAMI en 2026 mi pami PAMI confirmó que, durante 2026, todos los formatos de credenciales vigentes mantienen su validez, sin que exista una modalidad obligatoria. Los afiliados pueden elegir entre cuatro opciones, todas con la misma funcionalidad: Credencial digital en la app MiPAMI : se visualiza directamente desde la aplicación y permite mostrar los datos con código QR en farmacias, consultorios y delegaciones, sin necesidad de imprimir comprobantes.

Credencial provisoria con código QR : se descarga desde el sitio web oficial de PAMI. Es ideal para quienes necesitan una credencial actualizada de manera rápida y pueden guardarla en el celular o imprimirla.

Credencial plástica tradicional : quienes ya poseen este formato pueden seguir utilizándola, siempre que esté vigente y en buen estado .

Ticket de autogestión: se imprime en las terminales de autogestión ubicadas en las Unidades de Gestión Local de PAMI. Es una solución práctica para quienes no tienen acceso digital en el momento. pami.jpg Para obtener cualquiera de estas credenciales, los afiliados deben ingresar al sitio oficial de PAMI y completar los siguientes datos: Número de afiliación .

. Sexo registrado .

. DNI .

. Número de trámite del documento (11 dígitos). Una vez verificada la información, el sistema habilita la descarga inmediata del archivo, que puede guardarse en el celular o imprimirse según la preferencia del usuario. Contar con una credencial vigente y actualizada es fundamental para acceder sin demoras a consultas médicas, retiros de medicamentos y gestiones administrativas durante todo el año.

Temas PAMI