Amenazas de tiroteo en secundarias: escuelas del AMBA implementaron operativos de seguridad y concientización, y hubo baja asistencia por miedo

La comunidad educativa argentina atraviesa horas de nerviosismo luego de amenazas de masacre en colegios secundarios. Ámbito llevó adelante un relevamiento en escuelas donde se realizaron operativos.

Varias amenazas se registraron en los últimos días en escuelas de Corrientes, San Juan y Buenos Aires entre otras.

Las escuelas secundarias de todo el país atraviesan momentos de preocupación luego de una serie de amenazas de tiroteos registradas en los últimos días, tras el asesinato de un estudiante a manos de su compañero en Santa Fe.

En diversas instituciones aparecieron pintadas en baños, aulas e incluso pizarrones "advirtiendo" sobre posibles masacres junto a fechas tentativas donde se cometerían. Ámbito llevó a cabo un relevamiento en escuelas de AMBA en donde se activaron protocolos para abordar la situación.

En la provincia de Buenos Aires , un profesor de Avellaneda indicó a Ámbito que, durante la mañana de este viernes, en su colegio secundario solo asistieron 10 alumnos totales en toda la institución, tras amenazas directas. El docente indicó que "los chicos que fueron estaban asustados" y que, sin embargo, "a la mayoría de los asistentes terminaron yéndolos a buscar los padres".

Las autoridades de distritos como San Juan, Corrientes, Mendoza y Misiones también activaron operativos.

En Corrientes, un mensaje fue hallado en un baño del Instituto Monseñor Ramón Roubineau, donde un escrito advertía: "No vengan el 17/04, tiroteo". Ante la gravedad del hecho, el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia, por disposición de la Fiscalía en turno, desplegó un operativo de vigilancia y prevención que incluyó la revisión de mochilas de los alumnos al momento del ingreso. El procedimiento afectó a instituciones de gran concurrencia como el Colegio Yapeyú, la Escuela Hipólito Yrigoyen, el colegio Edgar Romero Maciel, entre otros.

mañana tiroteo 3 Autoridades provinciales organizaron operativos de intervención en los colegios mediante charlas, allanamientos y secuestro de elementos varios.

Por otro lado, en Misiones la Policía provincial avanzó con una serie de operativos judiciales, allanamientos, ciberpatrullaje y refuerzo de la prevención en el entorno escolar. Uno de los operativos más relevantes se concretó en la localidad de Puerto Rico, en donde se incautaron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos, junto a armas de fuego y municiones.

En el caso de San Juan, entre diez y 15 escuelas fueron pintadas con mensajes intimidatorios según Tiempo de San Juan, por lo que se dispuso una serie de actividades de prevención en distintos puntos de la provincia. La medida incluye la presencia policial en los ingresos de los establecimientos, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de las clases y actuar ante cualquier eventualidad.

Por último, en el caso de Mendoza el ministro de Educación Tadeo García Zalazar, anunció esta mañana avances decisivos en la investigación por amenazas a varios establecimientos tras la detención de tres estudiantes identificados por intimidación pública. Uno de 16 años fue imputado penalmente mientras los otros dos, de 15 años, quedaron bajo el sistema general de protección al ser inimputables por su edad, aunque sujetos a medidas de seguimiento.

Secuestraron el celular de un alumno en Córdoba: investigan si pertenecía al mismo grupo vinculado al tiroteo de Santa Fe

La Justicia secuestró el teléfono de un alumno de Córdoba, sospechado de pertenecer al mismo grupo vinculado al tiroteo en la escuela de San Cristóbal, Santa Fe. El ministro de Seguridad cordobés confirmó que el menor estaría vinculado a la denominada True Crime Community, también presente en la investigación del ataque en el que murió el alumno santafesino Ian Cabrera.

En medio de las alarmas ante estos mensajes, una denuncia presentada indicó la circulación de un mensaje de texto que hacía referencia a una masacre. De allí, un procedimiento de la policía cordobesa secuestró el celular del menor sospechoso en una vivienda de la ciudad capital, donde también se encontraron armas blancas y elementos escritos que ahora forman parte de la investigación.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el menor estaría vinculado a la denominada True Crime Community, la misma comunidad que apareció en la investigación del ataque en San Cristóbal.