PAMI negó una crisis estructural y aseguró que ya normalizó sus pagos + Seguir en









El organismo afirmó que los reclamos de los prestadores corresponden a deuda corriente, ratificó que se encuentra al día con los médicos de cabecera y garantizó la continuidad del servicio para sus más de 5 millones de afiliados.

Esteban Leguízamo negó una crisis estructural en el PAMI. PAMI

El PAMI informó que inició un proceso de normalización de pagos ante el atraso acumulado durante los últimos meses, al tiempo que descartó de plano una crisis estructural y ratificó la continuidad de todas las prestaciones a sus beneficiarios.

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El director ejecutivo de la entidad, Esteban Leguízamo, sostuvo que los reclamos formulados por diversos prestadores corresponden mayoritariamente a deuda corriente de pocas semanas, una dinámica habitual dentro del sistema. En este sentido, el funcionario remarcó que, al 31 de marzo, los vencimientos correspondientes fueron cancelados en su totalidad.

Asimismo, Leguízamo aclaró que no se registró adhesión al paro por parte de los médicos de cabecera. Sobre la reciente implementación de la cápita unificada, explicó que responde a un pedido realizado previamente por los propios prestadores y aseguró que dicho segmento se encuentra totalmente al día con sus haberes.

Leguízamo aseguró que la continuidad de los servicios estuvo garantizada en todo momento El titular del organismo enfatizó que la continuidad de los servicios estuvo garantizada en todo momento y que el nivel de conflicto real fue bajo, distanciándose de las versiones que circularon sobre una posible interrupción de las atenciones.

Finalmente, desde el organismo indicaron que el objetivo central de la gestión actual es ordenar, regularizar y brindar previsibilidad al sistema. Para ello, señalaron que se están auditando los procesos internos con el fin de fortalecer la administración de una entidad que brinda cobertura a más de 5 millones de afiliados.

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