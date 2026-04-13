Jubilados protestarán frente al PAMI contra el recorte en los medicamentos gratuitos

La convocatoria, impulsada por el Plenario de Trabajadores Jubilados, se llevará a cabo este miércoles. Por la tarde se movilizarán al Congreso. El reclamo ocurre en medio de cambios al programa Remediar.

Jubilados convocaron a una concentración para este miércoles, en la sede central del PAMI, para reclamar por la falta de medicamentos e insumos gratuitos. La semana pasada, el Gobierno confirmó la suspensión del programa Remediar , que será reemplazado por un nuevo plan que tendrá menor cobertura.

El Plenario de Trabajadores Jubilados se manifestará desde las 11 frente al edificio situado en Avenida Corrientes 655, donde llevarán a cabo una olla popular.

El objetivo de la manifestación es visibilizar la grave situación que atraviesan debido a los recortes de medicamentos gratuitos que impulsa la gestión de Javier Milei, según informaron en un comunicado. Cerca del mediodía, darán una conferencia de prensa en la puerta de la entidad.

“Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes”, manifestaron a través del documento que difundieron este mediodía.

Asimismo, le solicitaron al Poder Ejecutivo la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y repudiaron su intervención. En la misma línea, pidieron que haya una dirección del PAMI “electa” y una "auditoría a cargo de trabajadores y jubilados".

Ese mismo día, y desde las 15h, marcharán hacia el Congreso como todos los miércoles a ratificar su reclamo por el “aumento de emergencia” en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución de los medicamentos sin cargo.

La movilización frente al PAMI tiene de fondo el recorte que Nación impulsa sobre las prestaciones públicas de salud. La noticia de la semana pasada fue la confirmación de que el programa Remediar, que llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas (como la diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión), será suspendido.

Creado hace 24 años, el plan estaba diseñado para fortalecer los centros de atención primaria y así descomprimir los de mayor complejidad. La noticia fue informad por la Dirección Nacional de Medicamentos a todas las jurisdicciones en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

El programa finalizó el 1 de abril y se prorrogará por dos meses. Luego, será reemplazado por una cobertura menor.