VTV gratis en CABA: quiénes pueden dejar de pagar el trámite y cómo solicitar la exención

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) sigue siendo obligatoria para los vehículos alcanzados por la normativa de la Ciudad de Buenos Aires, pero no todos los conductores tienen que pagar el trámite . El Gobierno porteño mantiene un régimen de exención total del arancel para determinados grupos que cumplan con las condiciones establecidas.

El beneficio alcanza a jubilados, pensionados y mayores de 65 años , siempre que sean titulares de un vehículo y sus ingresos no superen el equivalente a dos haberes mínimos jubilatorios. También pueden acceder las personas con discapacidad , tanto si son titulares del rodado como en determinados casos en los que utilizan un vehículo cuyo titular es un familiar. La exención no elimina la obligación de llevar adelante el control técnico. En otras palabras, quienes acceden al beneficio hacen la VTV, pero no pagan el arancel correspondiente .

El régimen vigente contempla diferentes situaciones. En el caso de los adultos mayores, pueden solicitar el beneficio los jubilados, pensionados y mayores de 65 años que sean titulares del vehículo y cobren hasta dos haberes mínimos jubilatorios . Para las personas con discapacidad, la Ciudad establece la exención para titulares de vehículos , sin exigir que el rodado tenga adaptaciones especiales.

También existe la posibilidad de solicitarla cuando la persona con discapacidad no figura como titular, siempre que se trate de un vehículo utilizado para su traslado y se acredite el vínculo correspondiente. La normativa contempla casos de padres, tutores, descendientes, cónyuges y convivientes.

La documentación cambia según la situación. Para un jubilado, pensionado o mayor de 65 años se solicita la cédula verde, título del vehículo, DNI, comprobante de haberes, kilometraje, fecha de nacimiento y CUIT o CUIL del titular. En el caso de una persona con discapacidad titular del auto, además de la documentación del rodado y del titular, se debe presentar una copia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) . Si el beneficiario no es titular, se agregan los documentos que permitan demostrar el vínculo con quien figura como propietario.

Aclaración importante: ser parte de uno de estos grupos no significa que el trámite deje de ser obligatorio. La exención es exclusivamente sobre el pago. El vehículo tiene que presentarse igualmente a la inspección dentro de los plazos correspondientes.

Cómo solicitar la exención de pago de la VTV

El beneficio no se aplica simplemente por cumplir con la edad, cobrar una jubilación o tener un CUD. Primero hay que solicitar la exención y presentar la documentación respaldatoria para que sea aprobada. El trámite puede iniciarse desde la página oficial del Gobierno de la Ciudad. Se deben cargar los datos del vehículo y de la persona de contacto, seleccionar el motivo por el cual se pide la exención, adjuntar los documentos correspondientes y esperar la resolución de la solicitud.

También existe una alternativa por correo electrónico. La documentación escaneada se puede enviar a , indicando además el CUIT o CUIL, la fecha de nacimiento del titular, el mes y año de patentamiento y el kilometraje del vehículo. El momento en que se presenta la documentación es clave. La Ciudad establece que la solicitud debe realizarse dentro del plazo correspondiente al vencimiento de la VTV, determinado por el último número de la patente. Si el trámite se hace fuera de término, la exención no va a poder procesarse para esa verificación.

Cuánto cuesta la VTV y qué pasa si no se paga

Para quienes no tienen una exención aprobada, el Gobierno porteño informa actualmente un costo de $96.968,19 para autos y $36.459,72 para motos. Esos valores corresponden al cuadro tarifario vigente en CABA. La diferencia para quienes acceden al beneficio puede ser significativa, pero la gratuidad no implica que puedan circular sin la inspección. La VTV sigue siendo obligatoria y el vehículo debe obtener la aprobación correspondiente.

Además, la Ciudad establece que quienes realizan la verificación fuera del plazo pueden perder el beneficio de la exención para esa presentación y deberán abonar el trámite. No alcanza con cumplir las condiciones económicas o personales: también hay que respetar el calendario de vencimientos.

Este esquema corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires tiene un régimen diferente. Ahí también existen exenciones para personas con discapacidad y ciertos vehículos, mientras que jubilados y pensionados con ingresos de hasta dos haberes mínimos acceden a una bonificación del 50%, según el cuadro tarifario bonaerense vigente.