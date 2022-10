Hallan el cadáver de una mujer dentro de un auto en Bella Vista

Según los voceros, si bien las causas de la muerte serán establecidas en la autopsia, la principal hipótesis de los investigadores es que se trató de un suicidio, ya que se encontraron pastillas en el interior del vehículo y el marido de la víctima, dijo que tenía problemas de "esquizofrenia" y que habían tenido una discusión.

El automóvil de la mujer, de quién todavía no se reveló la identidad, era de su propiedad y, según el relevamiento de cámaras que se hizo en el lugar, llegó y quedó estacionado en el sitio el lunes pasado a las 18.

"En los videos se observa solamente la llegada y que dentro del auto no había otra persona más que la propia fallecida. No estaba acompañada y nadie llegó al lugar. El vehículo estaba cerrado y con las llaves adentro y no había ningún signo de algo forzado y ni signos de violencia", dijo a Télam un vocero judicial.

La misma fuente explicó que dentro del auto "se encontraron pastillas" y que en paralelo al hallazgo, el marido de la mujer ayer hizo la denuncia por averiguación de paradero y allí dijo que la víctima padecía un trastorno de esquizofrenia y que habían tenido una discusión.

La causa fue caratulada como "averiguación causales de muerte", y quedó a cargo de la fiscal Mirna Sánchez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 19 de Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial de San Martín.