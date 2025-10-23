Desapareción Lourdes de Bandana: un periodista llamó en vivo por teléfono a la cantante y tuvo una respuesta

Un periodista contactó a Lourdes y atendió una mujer que podría ser la cantante. La policía sigue investigando el domicilio de su expareja y su paradero sigue desconocido.

En medio de la denuncia por desaparición presentada por su madre, un periodista contactó a Lourdes Fernández, exintegrante de Bandana, y se escuchó la voz de una mujer balbuceando que podría ser la cantante. Durante la breve comunicación se escuchó junto a la de un hombre.

La corta llamada, marcada por dudas y comentarios cruzados entre las voces, sumó un aire de misterio al caso. Entre titubeos, se escuchó: “No puedo agarrar, ¿me estás jodiendo? Pará que me está llamando Alexis”.

Lourdes Fernández está desaparecida desde el 4 de octubre, según confirmó su madre, Mabel López, quien aseguró que no tiene contacto con su hija desde principios de mes y desconoce su paradero. La denuncia fue presentada formalmente y recepcionada por la Comisaría Vecinal 14B , tras un correo electrónico enviado la noche del miércoles 22 de octubre por la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal.

En el mensaje, la madre manifestó su preocupación y solicitó la intervención de las autoridades, lo que derivó en el allanamiento del domicilio de su expareja.

A pesar de la denuncia y la investigación en curso, Lourdes publicó recientemente en Instagram una imagen acompañada de un mensaje deseándole un feliz cumpleaños a García Gómez. En la publicación, la cantante elogió su personalidad, compromiso social y su rol como padre, expresando su afecto con palabras como “Siempre te voy a amar” y “Te amo” , y destacando también su admiración por su militancia y dedicación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lowrdez (@lowrdez)

Historial de violencia de género

Lourdes Fernández presentó denuncias en redes sociales y de manera formal ante la Justicia en 2022 contra García Gómez por violencia verbal y física durante la relación. Relató que los maltratos comenzaron antes de la pandemia y se extendieron a lo largo de la pareja: “Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, diciéndome que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”.

lourdes-fernandez-1460397.jpg

También recordó un episodio en que los vecinos llamaron a la policía, pero decidió no denunciar en ese momento para “no perjudicarlo”. Detalló la última agresión: tras un cuestionamiento sobre sus encuentros recientes, García Gómez la tomó del cuello, le dio golpes en todo el cuerpo y la tiró por las escaleras; ella logró gritar pidiendo ayuda y rescatar su celular. Además, descubrió mensajes de él con otras mujeres mientras revisaba su teléfono.

Años después, en mayo de 2025, Lourdes Fernández se disculpó públicamente con García Gómez: “Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme”.